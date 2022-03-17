العثور على جثة معلقة بغابة ضواحي طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة القصر الكبير، من توقيف 3 قاصرين، للاشتباه في تورطهم في السطو على ضريح “مولاي علي بوغالب” .

وأفادت مصادر محلية ، أن القاصرين الثلاثة تمكنوا من السطو على عدد من الممتلكات التي كانت بداخل الضريح الموجود بنفس المدينة ،أغلبها “فوانيس” .

وفتحت المصالح الامنية بالقصر الكبير تحقيقا في الواقعة ، حيث اهتدت الى ثلاثة قاصرين ،كانوا قد فروا الى وجهة مجهولة مباشرة بعد تنفيذهم لعملية السطو.

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