البرلمان الإسباني يرفض مقترحين حول ضم سبتة ومليلية المحتلتين ل “الناتو”

2022-03-17 / 7:25 مساءً
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ألغى مجلس النواب الإسباني اليوم الخميس مقترحين قدمهما كل من الحزب الشعبي الإسباني وحزب “فوكس” اليميني المتطرف، ويتعلقان بضم مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين إلى منطقة “شنغن”، وكذا إلحاقهما بحلف “الناتو

وكان الحزببين قد طالبا ، شهر شتنبر المنصرم، بإدراج ثغريْ سبتة ومليلية المحتلتين تحت حماية منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قصد ما اعتبره “محاولة لتأمين المدينتين من أي هجوم أو غزو مغربي محتمل”.

و قوبلا المقترحين بالرفض، حيث تم التصويت بالأغلبية ضدهما، في وقت وجه نواب انتقادات لاذعة للخطاب الشعبوي، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين من القارة الإفريقية.
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