التشريح الطبي يحسم قضية وفاة عروس الفنيدق

س بويعقوبي ـ هبة بريس

خلصت نتائج التشريح الطبي الذي أخضعت له جثة الشابة “شيماء” التي عرفت ب “عروس الفنديق” ، والتي توفيت في ظروف غامضة ليلة دخلتها بمدينة الفنديق قادمة اليها من الدار البيضاء ، الى تحديد أسباب الوفاة الناتجة عن اختناق بواسطة غاز البوتان .

الشابة شيع جثمانها صبيحة اليوم بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء ، حيث اسدل الستار على قضية أثارت الرأي العام ، وعجلت باعتقال الزوج ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه في جريمة قتل الزوجة ، قبل أن يبرئه تقرير الطبيب الشرعي الذي أرجع أسباب الوفاة الى اختناق بواسطة غاز سخان المخان .

وكانت مدينة الفنيدق قد اهتزت الاسبوع المنصرم على وقع خبر وفاة شابة ليلة دخلتها لاسباب مجهولة قبل أن يتم الكشف عن الاسباب الحقيقية للوفاة المبينة أعلاه .

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