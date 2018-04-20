التشريح الطبي يحسم قضية وفاة عروس الفنيدق
س بويعقوبي ـ هبة بريس
خلصت نتائج التشريح الطبي الذي أخضعت له جثة الشابة “شيماء” التي عرفت ب “عروس الفنديق” ، والتي توفيت في ظروف غامضة ليلة دخلتها بمدينة الفنديق قادمة اليها من الدار البيضاء ، الى تحديد أسباب الوفاة الناتجة عن اختناق بواسطة غاز البوتان .
الشابة شيع جثمانها صبيحة اليوم بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء ، حيث اسدل الستار على قضية أثارت الرأي العام ، وعجلت باعتقال الزوج ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه في جريمة قتل الزوجة ، قبل أن يبرئه تقرير الطبيب الشرعي الذي أرجع أسباب الوفاة الى اختناق بواسطة غاز سخان المخان .
وكانت مدينة الفنيدق قد اهتزت الاسبوع المنصرم على وقع خبر وفاة شابة ليلة دخلتها لاسباب مجهولة قبل أن يتم الكشف عن الاسباب الحقيقية للوفاة المبينة أعلاه .
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2 تعليقات
حتى وإن افترضنا أن يكون الموت ناتج عن الغاز. كيف يعقل ان تكون أختها سمعت انينها منتصف الليل وزوجها لم يسعفها ولم يفتح الباب. والله اعلم تبقى مجرد رأي وشكرا.
و اثار الجروح على يد الزوج؟ أي طبيب شرعي سيقول انها حركة دفاعية عن النفس ،و لما لا تكون بسبب تناول مخذر بجرعة زائدة و حاول كتم انينها ممسكا بها فقامت بخذشه. و الله اعلم. رحم الله الفقيدة و الله شاهد على تلك الليلة فإن لم تتحقق العدالة في الأرض ستتحقق يوم الحساب، يمهل ولا يهمل