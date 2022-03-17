رئيس الحكومة يستقبل وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين

2022-03-17 / 6:56 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، تيودورو لوكسين Teodoro L. Locsin Jr ، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين

وخلال هذا اللقاء، نوه الجانبان بالدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية الفلبينية، والتي تكرست بافتتاح سفارة للفلبين بالمغرب، كما عبر الطرفان، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، عن الرغبة المشتركة للدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستثمار فرص التبادل التي يوفرها التموقع الجغرافي للبلدين.

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