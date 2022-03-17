“المنع الغربي” يجبر الطائرات الروسية على عبور ” الأجواء المغربية “

2022-03-17 / 6:19 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

لم تجد الطائرات الروسية من وسيلة اخرى للوصول الى وجهاتها سوى اللجوء الى الأجواء المغربية بعدما اغلقت دول غربية اجوائها أقدمت عدد من الدول الغربية على إغلاق أجوائها في وجه الطائرات الروسية بسبب غزوها اوكرانيا

واظهرت منصات متخصصة في رصد تنقلات الطائرات عبور طائرات روسية الأجواء المغربية للوصول الى امريكا اللاتينية خصوصا دولة المكسيك

وحطت طائرات روسية مطار أكادير، قبل ان تكمل رحلاتها في اتجاه أمريكا الجنوبية ووجهات دولية أخرى ما يعني ان المغرب التزم بالإتفاق الموقع بين البلدين المتعلق بالخدمات الجوية بين الحكومتين .

و قام الملك محمد السادس بتوقيع الاتفاق خلال زيارته إلى موسكو في سنة 2016، والتقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي اتفاقية تندرج ضمن 16 اتفاقية كبرى بين البلدين

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