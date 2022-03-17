الملك محمد السادس والعاهل السعودي

الملك يهنئ خادم العاهل السعودي إثر مغادرته المستشفى

2022-03-17 / 5:39 مساءً
0
هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك إثر مغادرته المستشفى.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية، “علمت ببالغ الارتياح والسرور بنبأ مغادرتكم المستشفى، بعد أن تكللت، بحمد الله وفضله، الفحوصات الطبية التي أجريتموها بالنجاح”.

وأضاف جلالة الملك “وإنني لأدعو الله العلي القدير أن يعجل باستعادتكم لكامل عافيتكم، ويديم عليكم نعمة الصحة والهناء وطول العمر حتى تواصلوا قيادة الشعب السعودي الشقيق إلى ما يتطلع إليه من مزيد التقدم والرخاء”.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البرلمان الإسباني يرفض مقترحين حول ضم سبتة ومليلية المحتلتين ل “الناتو”

البرلمان الإسباني يرفض مقترحين حول ضم سبتة ومليلية المحتلتين…

2022-03-17 / 7:25 مساءً
Photo of رئيس الحكومة يستقبل وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين

رئيس الحكومة يستقبل وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين

2022-03-17 / 6:56 مساءً
Photo of بوريطة يعلن تنسيق مغربي فلبيني للدفاع عن وحدتهما الترابية

بوريطة يعلن تنسيق مغربي فلبيني للدفاع عن وحدتهما الترابية

2022-03-17 / 6:29 مساءً
Photo of “المنع الغربي” يجبر الطائرات الروسية على عبور ” الأجواء المغربية “

“المنع الغربي” يجبر الطائرات الروسية على عبور ” الأجواء…

2022-03-17 / 6:19 مساءً
Photo of الحكومة تفصح عن أسماء المدراء الجدد بالوكالات الحضرية

الحكومة تفصح عن أسماء المدراء الجدد بالوكالات الحضرية

2022-03-17 / 5:20 مساءً
Photo of تحديد آجال استفادة المقاولين الذاتيين من التأمين الإجباري عن المرض

تحديد آجال استفادة المقاولين الذاتيين من التأمين الإجباري عن…

2022-03-17 / 4:58 مساءً
Photo of أخنوش يستقبل رئيس لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية

أخنوش يستقبل رئيس لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية

2022-03-17 / 4:49 مساءً
Photo of الفلبين تعبر عن دعمها القوي للوحدة الترابية للمغرب

الفلبين تعبر عن دعمها القوي للوحدة الترابية للمغرب

2022-03-17 / 4:08 مساءً
Photo of الملك: نشيد بمستوى العلاقات الطيبة التي تجمع بين المغرب وإيرلندا

الملك: نشيد بمستوى العلاقات الطيبة التي تجمع بين المغرب…

2022-03-17 / 11:50 صباحًا
Photo of بجيبوتي.. المغرب يشارك بؤتمر رؤساء البرلمانات والشُّعب البرلمانية لجهة إفريقيا

بجيبوتي.. المغرب يشارك بؤتمر رؤساء البرلمانات والشُّعب البرلمانية لجهة…

2022-03-17 / 10:53 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق