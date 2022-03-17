الملك يهنئ خادم العاهل السعودي إثر مغادرته المستشفى

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك إثر مغادرته المستشفى.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية، “علمت ببالغ الارتياح والسرور بنبأ مغادرتكم المستشفى، بعد أن تكللت، بحمد الله وفضله، الفحوصات الطبية التي أجريتموها بالنجاح”.

وأضاف جلالة الملك “وإنني لأدعو الله العلي القدير أن يعجل باستعادتكم لكامل عافيتكم، ويديم عليكم نعمة الصحة والهناء وطول العمر حتى تواصلوا قيادة الشعب السعودي الشقيق إلى ما يتطلع إليه من مزيد التقدم والرخاء”.

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