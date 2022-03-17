بايتاس: نبحث تأمين رحلات جوية بأسعار رمزية لمساندة “الأسود”

2022-03-17 / 5:11 مساءً
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هبة بريس

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة تبحث إمكانية تأمين رحلات جوية إلى كينشاسا بأسعار رمزية لفائدة الجمهور المغربي حتى يتمكن من مساندة المنتخب الوطني لكرة القدم في المباراة الفاصلة (ذهاب) التي سيجريها يوم 25 مارس الجاري أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأضاف بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه سيتم بحث هذا الأمر بين الوزارات المعنية والناقل الوطني شركة الخطوط الملكية المغربية، على أن يتم الإعلان في بيان عن التفاصيل ذات الصلة.

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تعليق واحد

  1. الجالية المغربية بالخارج المنتمون للجنوب الشرقي نطالب بفتح خط جوي بين بعض المدن الفرنسية وورزازات بالأخص نانت لان هناك جالية كتيرة بتلك المنطقة أصلها من الجنوب الشرقي لأننا نعاني مع طريق تشكا

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