الحكومة

تحديد آجال استفادة المقاولين الذاتيين من التأمين الإجباري عن المرض

2022-03-17 / 4:58 مساءً
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

و تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.208 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.928 الصادر في 23 ربيع الآخر 1443 (29 نونبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

كما تداول المجلس الحكومي في اجتماعه و صادق على المادة III 73 من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع لترتيب الآثار القانونية حول سريان أثر التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة إلى المقاولين الذاتيين الذين يتم تسجيلهم بالسجل الوطني للمقاول الذاتي بعد 31 دجنبر 2021، وذلك بكيفية تمكن المعنيين بالأمر من هذه الفئة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك تمهيدا لاستفادتهم من تعويضات هذا التأمين.

وتبعا لذلك، ينص المشروع على أن أثر التسجيل يسري ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي ينبغي أن يدلي فيه المقاول الذاتي بأول تصريح برقم معاملاته وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ أما المقاولون الذاتيون المسجلون في السجل الوطني للمقاول الذاتي إلى غاية 31 دجنبر 2021، فيسري أثر تسجيلهم ابتداء من فاتح فبراير 2022.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البرلمان الإسباني يرفض مقترحين حول ضم سبتة ومليلية المحتلتين ل “الناتو”

البرلمان الإسباني يرفض مقترحين حول ضم سبتة ومليلية المحتلتين…

2022-03-17 / 7:25 مساءً
Photo of رئيس الحكومة يستقبل وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين

رئيس الحكومة يستقبل وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين

2022-03-17 / 6:56 مساءً
Photo of بوريطة يعلن تنسيق مغربي فلبيني للدفاع عن وحدتهما الترابية

بوريطة يعلن تنسيق مغربي فلبيني للدفاع عن وحدتهما الترابية

2022-03-17 / 6:29 مساءً
Photo of “المنع الغربي” يجبر الطائرات الروسية على عبور ” الأجواء المغربية “

“المنع الغربي” يجبر الطائرات الروسية على عبور ” الأجواء…

2022-03-17 / 6:19 مساءً
Photo of الملك يهنئ خادم العاهل السعودي إثر مغادرته المستشفى

الملك يهنئ خادم العاهل السعودي إثر مغادرته المستشفى

2022-03-17 / 5:39 مساءً
Photo of الحكومة تفصح عن أسماء المدراء الجدد بالوكالات الحضرية

الحكومة تفصح عن أسماء المدراء الجدد بالوكالات الحضرية

2022-03-17 / 5:20 مساءً
Photo of أخنوش يستقبل رئيس لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية

أخنوش يستقبل رئيس لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية

2022-03-17 / 4:49 مساءً
Photo of الفلبين تعبر عن دعمها القوي للوحدة الترابية للمغرب

الفلبين تعبر عن دعمها القوي للوحدة الترابية للمغرب

2022-03-17 / 4:08 مساءً
Photo of الملك: نشيد بمستوى العلاقات الطيبة التي تجمع بين المغرب وإيرلندا

الملك: نشيد بمستوى العلاقات الطيبة التي تجمع بين المغرب…

2022-03-17 / 11:50 صباحًا
Photo of بجيبوتي.. المغرب يشارك بؤتمر رؤساء البرلمانات والشُّعب البرلمانية لجهة إفريقيا

بجيبوتي.. المغرب يشارك بؤتمر رؤساء البرلمانات والشُّعب البرلمانية لجهة…

2022-03-17 / 10:53 صباحًا

تعليق واحد

  1. اكبر كارثة هي المقاول الداتي المؤسسات اصبحت تطرد الاجراء المرسمين وتعوضهم بالمقاولين الداتيين حتى لا يؤدي صاحب المقاولة اي درهم لصندوق التقاعد ولا التامين على حوادث الشغل.وهذا القانون الخاص بالمقاول الداتي اخرجه الناس النافدين في البلاد من اجل مصلحة مقاولاتهم ولكم في السنتيسي صاحب المدارس الخصوصية اكبر مثال يشغل اساتذة مقاولين ذتتيين ليربح الاموال ويطردهم متى شاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق