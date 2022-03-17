أخنوش يستقبل رئيس لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية

2022-03-17 / 4:49 مساءً
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هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، السيد عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، ورئيس لجنة الحق في الوصول إلى المعلومات.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل فرصة للسيد عمر السغروشني لتقديم لمحة عن أبرز التحديات المطروحة أمام اللجنتين من أجل خدمة المواطنين والإدارات والشركات، وإبراز أهم الخطوات التي تم القيام بها منذ إحداثهما.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الحديث خلال الاجتماع عن أهم التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تحسين وتطوير عمل اللجنتين.

وذكر البلاغ بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، التي أحدثت بموجب القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تسهر على التأكد من سلامة وشرعية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد، وعدم إلحاق الضرر بحياتهم الخاصة أو بحرياتهم وحقوقهم الأساسية.

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