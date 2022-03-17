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الفلبين تعبر عن دعمها القوي للوحدة الترابية للمغرب

2022-03-17 / 4:08 مساءً
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هبة بريس

أعربت الفلبين، اليوم الخميس، عن دعمها القوي لسيادة المغرب ووحدته الترابية، واصفة مخطط الحكم الذاتي بأنه “أساس متين” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إنه “في ما يتعلق بموضوع الصحراء، فإننا حاسمون في الدفاع عن مبدأ السيادة والمساواة بين الدول المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.

وشدد في هذا السياق، على أن جميع الدول “تتمتع بالحق في السيادة الكاملة والتامة على كافة نفوذها الترابي”، مذكرا بأن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول ذات السيادة الامتناع عن اللجوء إلى القوة ضد الاستقلال السياسي وسلامة أراضي أي دولة عضو.

وقال لوكسين، الذي ترأس مع السيد بوريطة الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين المغرب والفلبين، “إننا ندين ونرفض اللجوء إلى النزعة الانفصالية (…) كسلاح دبلوماسي”، معتبرا أن “أشد النزاعات فظاعة هي تلك التي يدخل فيها الجيران في مواجهة بعضهم البعض”.

وأشاد رئيس الدبلوماسية الفلبينية بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب، باعتباره “أساسا متينا” للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع المفتعل.

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