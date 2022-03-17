الطلبة المغاربة بالجامعات الصينية يناشدون تدخل الخارجية لتفادي ضياع مستقبلهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

معاناة كبيرة تلك التي يتخبط فيها الطلبة المغاربة العالقين حاليا هنا في أرض الوطن و الذين يتابعون دراساتهم العليا بالجامعات الصينية، حيث وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه.

الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في الصين و العالقين حاليا بالمغرب بعد أن تم إجلاؤهم مع بداية الجائحة وجدوا صعوبات جمة في العودة لبلد الإقامة قصد استكمال دراستهم.

و يتواجد ببلادنا ما يقارب ألف طالب يتابعون دراستهم بالجامعات الصينية، غير أنه ومنذ أن قامت السلطات المغربية بإجلائهم إبان تفشي وباء كوفيد، لم يتمكنوا لحد الآن من العودة إلى الجامعات حيث يتابعون دراساتهم.

و يعود سبب ذلك لكون السلطات الصينية لا زالت تمتنع عن استقبال الأجانب سواء للسياحة أو الدراسة، هذا الوضع آثر سلبا على طريقة التحصيل والتلقي، بحكم أن الدراسة تتم عن بعد ووفق التوقيت الصيني، مما يزيد من صعوبة التكيف مع هذا الوضع بحكم الفارق الزمني بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

و ناشد الطلبة المغاربة في جامعات الصين العالقين بالمغرب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للتدخل قصد حل هذا المشكل الذي يؤرق بال الطلبة و أولياء أمورهم و قد يضيع مستقبل عدد منهم.

و ما دفع هؤلاء الطلبة للاستنجاد بالخارجية المغربية هو أن الصين قد سمحت مؤخرا لطلبة العديد من الدول بالدخول إلى أراضيها بصفة تدريجية، وهو ما فتح باب الأمل أمام الطلبة المغاربة للعودة مجددا إلى الجامعات والمعاهد التي ينتسبون إليها والقطع مع طريقة التعليم عن بعد التي تؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي.

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