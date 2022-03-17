الحكومة ل”أساتذة التعاقد”: “كونو قد الشعار قد الممارسة.. راه وليدات الشعب اللي كيضيعو”
هبة بريس - الرباط
علقت الحكومة على الإضرابات المتتالية لأساتذة التعاقد خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الحوار مستمر ومتواصل مع أساتذة التعاقد، قمنا بلقاء مع النقابات ووعدنا بمواصلته.. الحكومة لم تتخذ أي قرار أحادي ولا مبرر لاستمرار هذه الاضرابات”.
وأضاف بايتاس قائلا “معندها حتى معنى تستمر الاضرابات والدراري ميقراوش”، مخاطبا الأساتذة بالقول “كونو قد الشعار قد الممارسة، راه وليدات الشعب والبسطاء اللي كيضيعو”.
وتابع ذات المتحدث متسائلا “مفهمتش سبب هذه الاضرابات في هذه الظرفية، جمعيات الآباء ونحن أيضا معجبناش الحال، لأن أبناء الشعب كيضيعو”، لذلك، يجب العودة الى طاولة الحوار بشكل جماعي لمعالجة هذا الملف.”
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أطفالنا اصبحوا وسيلة و سلاحا رخيصا في ايدي من يسمون انفسهم فرض عليهم التعاقد في حين يفرضون على ابنائنا الجهل و قلة التعليم هم اناس بلا ضمير يحاولون الضغط على الحكومة بمصير ابنائنا حسبي الله ونعم الوكيل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحل باين افتحوا كليات تكوين خاصة بتكوين الأساتذة والاستاذات وفتحوا معاهد تكوين خاصة بتكوين معلمين ومعلمات ومدة التكوين هي اربع سنوات وبهذه الطريقة نتخلص من هؤلاء المتعاقدين لأنهم في الأصل ليسوا لا بمعلمين ولا باساتذة لان تكوينهم بعيد كل البعد عن فئة التعليم