الحكومة عن شغب الملاعب: “مؤسف ومؤلم”

2022-03-17 / 2:58 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علقت الحكومة عن ظاهرة شغب الملاعب، عقب الأحداث التي شهدها ملعب الأمير مولاي عبد الله يوم الأحد المنصرم.

وقال بايتلس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “يجب الحديث اليوم عن مسببات هذه الظاهرة، وفي مقدمتها الهدر المدرسي، الذي تسبب سنوات في هذا الأمر.”

وأضاف بايتاس قائلا “المقاربة الأمنية والتعليمية مهمة، لكن الحكومة واعية بضرورة إعادة الادماج ديال هاد الشباب في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية عبر برامج مثل برنامج “أوراش” و”فرصة” لتشغيلهم”

وتابع المتحدث ذاته قائلا “الأمر معقد لأنه يحتاج ميزانية مالية، لكن الحكومة ماضية في هذا الاتجاه.”

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تعليق واحد

  1. وبناء ملاعب القرب بشكل عشوائي واستغلال النفوذ والترامي على ملكية الاغيار مؤسف ومؤلم خاصة من قبل الولاة والعمال كما تشجيع الريع بواسطة الجمعيات الرياضية الطفيلية مؤسف ومؤلم

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