ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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الحكومة: “ميمكنش ندعمو واحد عندو سيارة وباغي يمشي لبوزنيقة”

2022-03-17 / 2:48 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علقت الحكومة عن قرار دعم مهنيي النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس” ميمكنش ندعمو واحد عندو سيارة وباغي يمشي لبوزنيقة”.

لكن، يضيف بايتاس، “مجموعة من المواطنين البسطاء اللي كيستعملو النقل العمومي يوميا خصنا ندعموه، والمواطنين اللي كيلقاو السلع غالية، خصنا ندعمو هاد نقل البضائع باش ميرفعوش الأسعار بسبب المحروقات”

وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة وجهت رسالتها لمهنيي النقل،  وتدعوهم للانخراط للاستفادة من هذا الدعم.

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‫22 تعليقات

  1. حكومة الباطل تصرف الباطل. حكومة لم ينتخبها الشعب حكومة الباطرونا ماذا سننتظر منها غير سياسات لا شعبية و استنزاف جيوب المواطن و جهد الاجير و العامل و تكريس الفوارق الاجتماعية ..

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