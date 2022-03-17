الحكومة: “ميمكنش ندعمو واحد عندو سيارة وباغي يمشي لبوزنيقة”
هبة بريس - الرباط
علقت الحكومة عن قرار دعم مهنيي النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس” ميمكنش ندعمو واحد عندو سيارة وباغي يمشي لبوزنيقة”.
لكن، يضيف بايتاس، “مجموعة من المواطنين البسطاء اللي كيستعملو النقل العمومي يوميا خصنا ندعموه، والمواطنين اللي كيلقاو السلع غالية، خصنا ندعمو هاد نقل البضائع باش ميرفعوش الأسعار بسبب المحروقات”
وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة وجهت رسالتها لمهنيي النقل، وتدعوهم للانخراط للاستفادة من هذا الدعم.
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حسبنا الله و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم امين
هذه الحكومة جاءت لتضرب الشعب في المقتل الزيادة في كل شيء الا الاجرة
فعلا،. ذاك ما تفعلونه، تدعمون جيوبكم انا المواطن البسيط علبه ان يضرب راسه مع الحائط، تبا لك يا غلام الحكومة كما سماك ذاك خي من العدالة والتنمية
مذا تتوقعون من حكومة يرأسها من يحتكر المحروقات في المغرب ان يخفضو الاسعار
الله مدمر من كان سببا في هذه المصيبة
الله مارنا فيه عجاءب قدرتك
40 مليون كاملين كايمشيو لبوزنيقة زعما. المواطن الذي يتنقل للعمل أو لنقل ابنائه او النسوق و خاصة الئك الذين يعملون خارج المجال الجضري ووووو… باناك غي ناس ليكايمشيو لبوزنيقة انا بعد ماعرفها حتى فين جات