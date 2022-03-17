ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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الحكومة: “ميمكنش ندعمو واحد عندو سيارة وباغي يمشي لبوزنيقة”

2022-03-17 / 2:48 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علقت الحكومة عن قرار دعم مهنيي النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس” ميمكنش ندعمو واحد عندو سيارة وباغي يمشي لبوزنيقة”.

لكن، يضيف بايتاس، “مجموعة من المواطنين البسطاء اللي كيستعملو النقل العمومي يوميا خصنا ندعموه، والمواطنين اللي كيلقاو السلع غالية، خصنا ندعمو هاد نقل البضائع باش ميرفعوش الأسعار بسبب المحروقات”

وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة وجهت رسالتها لمهنيي النقل،  وتدعوهم للانخراط للاستفادة من هذا الدعم.

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‫6 تعليقات

  3. فعلا،. ذاك ما تفعلونه، تدعمون جيوبكم انا المواطن البسيط علبه ان يضرب راسه مع الحائط، تبا لك يا غلام الحكومة كما سماك ذاك خي من العدالة والتنمية

  6. 40 مليون كاملين كايمشيو لبوزنيقة زعما. المواطن الذي يتنقل للعمل أو لنقل ابنائه او النسوق و خاصة الئك الذين يعملون خارج المجال الجضري ووووو… باناك غي ناس ليكايمشيو لبوزنيقة انا بعد ماعرفها حتى فين جات

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