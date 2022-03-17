الحكومة: “ميمكنش ندعمو واحد عندو سيارة وباغي يمشي لبوزنيقة”

هبة بريس - الرباط

علقت الحكومة عن قرار دعم مهنيي النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس” ميمكنش ندعمو واحد عندو سيارة وباغي يمشي لبوزنيقة”.

لكن، يضيف بايتاس، “مجموعة من المواطنين البسطاء اللي كيستعملو النقل العمومي يوميا خصنا ندعموه، والمواطنين اللي كيلقاو السلع غالية، خصنا ندعمو هاد نقل البضائع باش ميرفعوش الأسعار بسبب المحروقات”

وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة وجهت رسالتها لمهنيي النقل، وتدعوهم للانخراط للاستفادة من هذا الدعم.

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