سفارة الكونغو الديمقراطية لهبة بريس: “تسهيلات في التأشيرة للجمهور المغربي”

2022-03-17 / 2:19 مساءً
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هبة بريس ـ ياسين الضميري

أيام قليلة فقط تفصل الجماهير المغربية عن موعد مباراة الذهاب المنتظرة بملعب الشهداء بكينشاسا و التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكونغو الديمقراطية و بالضبط في الخامس و العشرون من الشهر الجاري.

هبة بريس تواصلت مع مسؤولي سفارة الكونغو الديمقراطية بالرباط، حيث أكدوا أنه و بتنسيق مع السلطات المغربية تم إقرار مجموعة من التسهيلات في تأشيرة دخول الكونغو الديمقراطية بالنسبة للجماهير المغربية الراغبة في التنقل لكينشاسا.

و أوضحت مسؤولة بسفارة RDC بالرباط أنه يتعين على الراغبين في السفر للكونغو الديمقراطية تقديم ملف التأشيرة المبسط و يتضمن صورتين شمسيتين و نسخة من جواز السفر و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و حجز تذكرة الطيران فقط.

و يتوجب على الراغبين في السفر تقديم الوثائق السالفة الذكر لمقر السفارة المتواجدة بشارع النصر في الرباط، و سيتم مدهم بمطبوع ورقي يتم ملؤه فيما يتعلق بالسفر مع تأدية واجب التأشيرة بعين المكان.

و بخصوص آجال معالجة ملف التأشيرة، أوضحت مسؤولة سفارة الكونغو الديمقراطية بالرباط أن الأخيرة خصصت فرق مداومة للنظر في كل الطلبات في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى 48 ساعة و ذلك للسماح لأكبر عدد ممكن من الجماهير بالتنقل في أحسن الظروف.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقوم منذ فترة بالتنسيق مع شركة الخطوط الملكية المغربية من أجل توفير رحلات جوية مباشرة للكونغو الديمقراطية بأثمنة رمزية لمشجعي المنتخب الوطني.

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