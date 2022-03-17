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محامون: “عقوبات قد تصل السجن المؤبد في انتظار مشاغبي ملعب الرباط”

2022-03-17 / 2:06 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تم يوم أمس الأربعاء تقديم عدد من الموقوفين في شغب مباراة الجيش الملكي و المغرب الفاسي التي احتضنها مجمع الأمير مولاي عبد الله أمام قاضي التحقيق بالعاصمة الرباط.

و وجهت النيابة العامة تهما ثقيلة للموقوفين منها تكوين عصابة إجرامية والتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة ومحاولة الاغتصاب والسرقة الموصوفة وإهانة موظفين عموميين و إضرام النار عمدا و غيرها.

و في هذا الصدد، أفاد بعض المحامين أن عقوبات ثقيلة بانتظار الموقوفين قد تصل السجن المؤبد في حال تم التوصل لأدوات إثبات خاصة فيما يتعلق بمحاولة الاغتصاب و إضرام النار العمد، فيما عقوبات حبسية تختلف مددها من 20 سنة إلى 5 سنوات بانتظار متهمين آخرين شاركوا في الشغب عبر تكوين عصابات إجرامية.

هذا و ماتزال عناصر الأمن في الرباط تطلع على محتويات التسجيلات المصورة في كاميرات المراقبة المتبثة بالملعب و جوانبه و الشوارع القريبة منه، حيث بمجرد تأكدها من هوية أي شخص شارك في عملية الشغب الجماعي يتم تحرير مذكرة بحث في حقه فضلا على أنه تم إيقاف عدد منهم و اعتقالهم من قلب منازلهم في الساعات الماضية.

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