أكادير: وفد من جهة سوس ماسة في زيارة عمل إلى فرنسا وبلجيكا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

توجه وفد من جهة سوس ماسة، في زيارة عمل إلى كل من بلجيكا وفرنسا للإطلاع على تجارب البلدين في مجال تدبير سياسات الهجرة والادماج، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 الى 24 مارس 2022.

وتهدف هذه الزيارة للإطلاع على مبادرات إدماج بعد الهجرة في التخطيط الترابي والاستفادة منها لإطلاق دينامية سوسيواقتصادية بجهة سوس ماسة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الجديدة للهجرة.

ويتضمن برنامج هذه الزيارة العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، وكذا الزيارات الميدانية التي ستشكل فرصة لتقاسم التجارب في مجال إدماج المهاجرين في دول الاستقبال والعمل على انخراطهم في تنمية بلدانهم الأصلية وكذا ربط علاقات بين الفاعلين في مجال الهجرة بالجهة ونظرائهم بالبلدين الأوربيين.

ويضم الوفد الذي يتراسه نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة المكلف بالتعاون الدولي السيد محمد أودمين ونائب رئيس الجهة المكلف بالتكوين والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، منتخبين من مجلس الجهة وممثل عن ولاية الجهة وممثلين عن عمالة إنزكان أيت ملول وإقليمي تزنيت واشتوكة أيت باها وممثل الوكالة البلجيكية للتنمية بالجهة وأعضاء عن جمعية الهجرة والتنمية.

يذكر أن الجهة سبق أن أطلقت مشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي” شهر يونيو 2021 بعد توقيع اتفاقية مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وولاية جهة سوس ماسة وسفارة الاتحاد الأوربي لدى المغرب.

ويهدف هذا المشروع إلى العمل من أجل هجرة آمنة وقانونية ومنظمة من وإلى الجهة من خلال اعتماد مقاربة مبنية على حقوق الإنسان مع العمل على تثبيت نظام للحكامة خاص بالهجرة، مما سيسمح بتقوية الإدماج التدريجي لبعد الهجرة في السياسات الاستراتيجية العامة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي بالمغرب.

و يمتد المشروع الى نهاية سنة 2023 وتسهر على تنفيذه الوكالة البلجيكية للتنمية بثلاث جهات بالمملكة هي جهة سوس ماسة وجهة بني ملال-خنيفرة والجهة الشرقية، حيث إن لهذه الجهات خصوصياتها في مجال الهجرة، وهو ما يتطلب من الفاعلين المحليين تحليل وتدبير ديناميات الهجرة لجعلها أداة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

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