صادم.. شاب يحرق نفسه على المباشر بسبب “الحكرة”

هبة بريس

في مشهد صادم، أضرم شاب النار في نفسه في بث مباشر نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وحسب رواية الشاب الذي يدعى “زكرياء”، فقد تعرض يوم الإثنين المنصرم إلى الاعتداء من طرف شخصين بسوق الجملة بمنطقة الهراويين.

وأضاف الشاب، أنه توجه للأمن مرفوقا بشهادة طبية تثبت عجزه لمدة 21 يوما، لوضع شكاية ضد الشخصين المعنيين، لافتا أن العناصر الأمنية أوققت المشتكى بهما وأطلقت سراحهما بعد ساعات قليلة.

بعدها، يضيف الشاب، توجه لمركز الأمن للاستفسار عن سبب إطلاق سراح الشخصين المعنيين غير أنه لقي معاملة قاسية من طرف عناصر الأمن، واصفا ما حدث معه ب”الحكرة” قبل أن يصب البنزين على جسده ويضرم النار به.

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