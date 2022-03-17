لائحة حاليلوزيتش.. ثلاث لاعبين فقط من البطولة كلهم من الوداد الرياضي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني المغربي اليوم الخميس عن اللائحة النهائية المستدعاة لمبارتي السد المؤهلة لمونديال قطر و التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكونغو الديمقراطية.

و تضمنت اللائحة المعلنة أسماء 26 لاعبا بالرغم من كون قوائم الكاف و الفيفا تشير فقط لاعتماد 23 لاعبا، حيث أكد حاليلوزيتش أنه ضم ثلاث لاعبين إضافيين تحسبا لأي طارئ بخصوص إصابات اللاعبين.

و من بين 26 لاعبا الذين تم استدعاؤهم تواجد فقط ثلاث لاعبين من البطولة الوطنية و كلهم ينتمون لنادي الوداد الرياضي و هم محمد رضى التكناوتي و يحي عطية الله و يحي جبران.

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