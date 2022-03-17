إفران تسجل أعلى التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الأخيرة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:
– إفران : 14 ملم
– فاس : 13 ملم
– مكناس : 9 ملمترات
– القنيطرة وآسفي : 8 ملمترات
– سيدي سليمان : 6 ملتمرات
– طنجة والرباط-سلا و النواصر و الصويرة -الميناء : 5 ملمترات
– الجديدة وتاوريرت وخريبكة : 4 ملمترات
– بني ملال و سيدي إفني و الصويرة-المطار : 3 ملمترات
– الدارالبيضاء و بنجرير و : ملمتران
– سطات وتيط مليل و كلميم : ملمتر واحد
– وجدة والحسيمة ومراكش وميدلت وطانطان وتزنيت : أقل من ملم.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0