زخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية يومي الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة
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إفران تسجل أعلى التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الأخيرة

2022-03-17 / 12:47 مساءً
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

– إفران : 14 ملم

– فاس : 13 ملم

– مكناس : 9 ملمترات

– القنيطرة وآسفي : 8 ملمترات

– سيدي سليمان : 6 ملتمرات

– طنجة والرباط-سلا و النواصر و الصويرة -الميناء : 5 ملمترات

– الجديدة وتاوريرت وخريبكة : 4 ملمترات

– بني ملال و سيدي إفني و الصويرة-المطار : 3 ملمترات

– الدارالبيضاء و بنجرير و : ملمتران

– سطات وتيط مليل و كلميم : ملمتر واحد

– وجدة والحسيمة ومراكش وميدلت وطانطان وتزنيت : أقل من ملم.

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