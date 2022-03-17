حاليلوزيتش: “الجامعة ستنظم رحلات لتنقل 2500 مشجع مغربي للكونغو”

2022-03-17 / 12:24 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني المغربي اليوم الخميس عن اللائحة النهائية المستدعاة لمبارتي السد المؤهلة لمونديال قطر و التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكونغو الديمقراطية.

و نوه المدرب حاليلوزيتش بالظروف المثالية التي أعدتها الجامعة ليمر معسكر الأسود الذي سينطلق الاثنين القادم في أحسن الظروف.

و قال وحيد خاليلوزيتش: “الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستنظم رحلات لتنقل الجمهور المغربي إلى الكونغو من أجل تشجيع المنتخب الوطني المغربي”.

و أضاف: “أعتقد سيكون المنتخب مؤازرا في كينشاسا بحوالي 2000 أو 2500 مشجع مغربي، و كذلك الأمر في مبارة الإياب حيث اخترت مركب محمد الخامس بالبيضاء و سيكون كل الشعب المغربي معنا لتحقيق التأهل”.

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