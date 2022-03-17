حاليلوزيتش: “الجامعة ستنظم رحلات لتنقل 2500 مشجع مغربي للكونغو”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلن وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني المغربي اليوم الخميس عن اللائحة النهائية المستدعاة لمبارتي السد المؤهلة لمونديال قطر و التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكونغو الديمقراطية.
و نوه المدرب حاليلوزيتش بالظروف المثالية التي أعدتها الجامعة ليمر معسكر الأسود الذي سينطلق الاثنين القادم في أحسن الظروف.
و قال وحيد خاليلوزيتش: “الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستنظم رحلات لتنقل الجمهور المغربي إلى الكونغو من أجل تشجيع المنتخب الوطني المغربي”.
و أضاف: “أعتقد سيكون المنتخب مؤازرا في كينشاسا بحوالي 2000 أو 2500 مشجع مغربي، و كذلك الأمر في مبارة الإياب حيث اخترت مركب محمد الخامس بالبيضاء و سيكون كل الشعب المغربي معنا لتحقيق التأهل”.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5
تعليق واحد
زياش