رحيمي غائب عن لائحة الأسود و حاليلوزيتش يرد: “اخترت أفضل من يسجل”
أعلن وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني المغربي اليوم الخميس عن اللائحة النهائية المستدعاة لمبارتي السد المؤهلة لمونديال قطر و التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكونغو الديمقراطية.
و شهدت اللائحة المعلنة غياب اللاعب المهاجم سفيان رحيمي هداف الرجاء سابقا و العين الإماراتي حاليا بالرغم من العروض القوية التي يقدمها هذا الموسم.
و برر وحيد خيارات التقنية و تغييب سفيان رحيمي بعبارة: “سفيان لاعب جيد، أتابعه باستمرار و عليه أن يحسن بعض الأمور، و سيتطور في المستقبل، هناك لاعبين كثر في نفس المركز”.
و أضاف المدرب حاليلوزيتش: “هناك رحيمي و أيضا زكرياء ابو خلال و هناك سفيان بوفال و منير الحدادي و أضفت عبد الصمد الزلزولي، كلهم يلعبون في نفس المكان، و قد اخترت الأفضل منهم”.
و زاد قائلا: “رحيمي سيكون معنا مستقبلا و اخترت أفضل من يسجل حاليا، بوفال يقدم مردودا جيدا و كذلك منير الحدادي يسجل في بعض المباريات الأخيرة و عبد الصمد الزلزولي سيقدم الإضافة”.
4 تعليقات
رحيمي سيكون معنا مستقبلا: علاه انت ضامن راسك باقي على كلوبنا زاطم ؟ واسمع اسي لقجع اسمع اش تيكول هد خينا
أحسن الاعب في الهجوم الرحيمي مكافح على القميص المغربي ولاعب كبير أخ لقجع هذا راه غذي إطيحنا في شي حسلا فيق
نتمنى من كل قلبنا كطبقة كادحة في وطننا العزيز إقصاء هذا المنتخب الذي تصرف عليه ملايير الدراهم من أموالنا دون نتيجة، لا بل يزيد في معاناتنا النفسية و العصبية.
اذا تاهلنا مع هاد اوجهالاميرة الناءمة..معجزة ..الله ايخرج الطرح بسلام