سفيان رحيمي

رحيمي غائب عن لائحة الأسود و حاليلوزيتش يرد: “اخترت أفضل من يسجل”

2022-03-17 / 11:52 صباحًا
4
هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني المغربي اليوم الخميس عن اللائحة النهائية المستدعاة لمبارتي السد المؤهلة لمونديال قطر و التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكونغو الديمقراطية.

و شهدت اللائحة المعلنة غياب اللاعب المهاجم سفيان رحيمي هداف الرجاء سابقا و العين الإماراتي حاليا بالرغم من العروض القوية التي يقدمها هذا الموسم.

و برر وحيد خيارات التقنية و تغييب سفيان رحيمي بعبارة: “سفيان لاعب جيد، أتابعه باستمرار و عليه أن يحسن بعض الأمور، و سيتطور في المستقبل، هناك لاعبين كثر في نفس المركز”.

و أضاف المدرب حاليلوزيتش: “هناك رحيمي و أيضا زكرياء ابو خلال و هناك سفيان بوفال و منير الحدادي و أضفت عبد الصمد الزلزولي، كلهم يلعبون في نفس المكان، و قد اخترت الأفضل منهم”.

و زاد قائلا: “رحيمي سيكون معنا مستقبلا و اخترت أفضل من يسجل حاليا، بوفال يقدم مردودا جيدا و كذلك منير الحدادي يسجل في بعض المباريات الأخيرة و عبد الصمد الزلزولي سيقدم الإضافة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: نبحث تأمين رحلات جوية بأسعار رمزية لمساندة “الأسود”

بايتاس: نبحث تأمين رحلات جوية بأسعار رمزية لمساندة “الأسود”

2022-03-17 / 5:11 مساءً
Photo of الحكومة عن شغب الملاعب: “مؤسف ومؤلم”

الحكومة عن شغب الملاعب: “مؤسف ومؤلم”

2022-03-17 / 2:58 مساءً
Photo of سفارة الكونغو الديمقراطية لهبة بريس: “تسهيلات في التأشيرة للجمهور المغربي”

سفارة الكونغو الديمقراطية لهبة بريس: “تسهيلات في التأشيرة للجمهور…

2022-03-17 / 2:19 مساءً
Photo of لائحة حاليلوزيتش.. ثلاث لاعبين فقط من البطولة كلهم من الوداد الرياضي

لائحة حاليلوزيتش.. ثلاث لاعبين فقط من البطولة كلهم من…

2022-03-17 / 1:29 مساءً
Photo of حاليلوزيتش: “الجامعة ستنظم رحلات لتنقل 2500 مشجع مغربي للكونغو”

حاليلوزيتش: “الجامعة ستنظم رحلات لتنقل 2500 مشجع مغربي للكونغو”

2022-03-17 / 12:24 مساءً
Photo of حاليلوزيتش: “الملك و الحكومة يقدمان دعما كبيرا للمنتخب للتأهل للمونديال”

حاليلوزيتش: “الملك و الحكومة يقدمان دعما كبيرا للمنتخب للتأهل…

2022-03-17 / 11:44 صباحًا
Photo of رسميا.. حمدالله يغيب عن الأسود و الزلزولي حاضر في لقائي الكونغو

رسميا.. حمدالله يغيب عن الأسود و الزلزولي حاضر في…

2022-03-17 / 11:27 صباحًا
Photo of حاليلوزيتش يقدم اليوم لائحة الأسود النهائية لمباراة الكونغو

حاليلوزيتش يقدم اليوم لائحة الأسود النهائية لمباراة الكونغو

2022-03-17 / 9:35 صباحًا
Photo of المغرب-الكونغو الديمقراطية..منع “القاصرين” من حضور المباراة إلا بمرافق

المغرب-الكونغو الديمقراطية..منع “القاصرين” من حضور المباراة إلا بمرافق

2022-03-16 / 10:02 مساءً
Photo of في أول أيام عرضها للبيع.. الإقبال الكثيف على تذاكر المنتخب يعطل الموقع

في أول أيام عرضها للبيع.. الإقبال الكثيف على تذاكر…

2022-03-16 / 4:03 مساءً

‫4 تعليقات

  3. نتمنى من كل قلبنا كطبقة كادحة في وطننا العزيز إقصاء هذا المنتخب الذي تصرف عليه ملايير الدراهم من أموالنا دون نتيجة، لا بل يزيد في معاناتنا النفسية و العصبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق