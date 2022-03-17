حاليلوزيتش: “الملك و الحكومة يقدمان دعما كبيرا للمنتخب للتأهل للمونديال”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني المغربي اليوم الخميس على هامش إعلانه عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني بخصوص لقائي السد أمام الكونغو، أن الأجواء مثالية لتحقيق التأهل للمونديال.
و قال حاليلوزيتش بأن المنتخب المغربي يتلقى دعما كبيرا من الأنصار و كذلك من السلطات العليا بالبلاد، موجها شكره للملك محمد السادس على الدعم الكبير و العناية الخاصة التي يوليها للمنتخب الوطني.
كما نوه المدرب البوسني بدعم الحكومة المغربية و رئيسها للمنتخب، قائلا بأن وزراء الحكومة سيزورون معسكر الأسود لدعم اللاعبين و لحثهم على تحقيق التأهل و إسعاد المغاربة.
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4 تعليقات
الفوز إن شاء الله للكونغو الديموقراطية باش ما نبقاوش نحلمو بزاف، أصلا المغرب ما كايدير والو ف كاس العالم، والحكومة ماتجبر باش تلهينا أو تغمق علينا، ديك الساعة نشوفو هاد الحكومة شنو ماشي دير.
نعم بالفعل لاموال الشعب يقدمون لكم الدعم المادي والجيبي ومع كل هدا لا نتائج تدكر . حبدا لو صرفت تلك الملايين على شباب وعاطل وفقير اخير ام ما تدعون .
كل الدعم للمنتخب الوطني .وكل الادانة للتصرفات الصبيانية لفوزي لقجع ولاستبدا المدرب وحيد واقصائهما للاعبين المغاربة امتال زياش ومزراوي .وكل التضامن مع اللاعبين الدين يستحقون التواجد بالمنتخب وتم اقصائهم ظلما وعدوانا.
اظن ان المدرب البوسني فهم عقليتنا جيدا حين قال بان الجهات العليا تدعم االمنتخب المغربي وطبعا يريد ان يفهمنا
بأنها تدعمه هو بشكل ضمني . حتى الحكومات السابقة بكل اشكالها بما فيها الحكومة الحالية كانت تخبرنا بشكل شبه يومي بان الملك محمد السادس حفظه الله يدعمها و يشد من ازرها و في الاخير فشل وراء فشل خاصة في مجال الكرة المستديرة مؤخرا في كاس افريقيا ؟