حاليلوزيتش: “الملك و الحكومة يقدمان دعما كبيرا للمنتخب للتأهل للمونديال”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني المغربي اليوم الخميس على هامش إعلانه عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني بخصوص لقائي السد أمام الكونغو، أن الأجواء مثالية لتحقيق التأهل للمونديال.

و قال حاليلوزيتش بأن المنتخب المغربي يتلقى دعما كبيرا من الأنصار و كذلك من السلطات العليا بالبلاد، موجها شكره للملك محمد السادس على الدعم الكبير و العناية الخاصة التي يوليها للمنتخب الوطني.

كما نوه المدرب البوسني بدعم الحكومة المغربية و رئيسها للمنتخب، قائلا بأن وزراء الحكومة سيزورون معسكر الأسود لدعم اللاعبين و لحثهم على تحقيق التأهل و إسعاد المغاربة.

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