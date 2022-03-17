رسميا.. حمدالله يغيب عن الأسود و الزلزولي حاضر في لقائي الكونغو

2022-03-17 / 11:27 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني المغربي اليوم الخميس عن اللائحة النهائية المستدعاة لمبارتي السد المؤهلة لمونديال قطر و التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكونغو الديمقراطية.

و استدعى حاليلوزيتش في حراسة المرمى كل من ياسين بونو من إشبيلية و منير المحمدي من هاتاي سبور التركي و كذلك محمد رضى التكناوتي من الوداد الرياضي.

بينما في خط الدفاع، تمت المناداة على كل من أشرف حكيمي و رومان سايس و نايف أكرد و سفيان علاكوش و أدم ماسينا و يحي عطية الله و سفيان شاكلا و جواد الياميق و سامي مايي.

أما في خط الوسط، فتم توجيه الدعوة لكل من سفيان امرابط و عمران لوزا و فيصل فجر و يحي جبران و سليم أملاح و عزي الدين أوناحي و إلياس شاعر.

و في خط الهجوم، سيكون كل من يوسف النصيري و ريان مايي و سفيان بوفال و منير الحدادي و عبد الصمد الزلزولي و أيوب الكعبي و طارق تيسودالي.

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‫5 تعليقات

  2. ماذا يفعل فيصل فجر وسط هؤلاء؟
    ليس له مكان بثاثا في الفريق الوطني.ربما يتم استدعاؤه ليغني للاعبين!!!
    أما الشيء الآخر الذي يأتي من أجله فلم يعد يملكه.

  4. يبقى الحال على ما هو عليه : فجر – الحدادي – الزلزولي – امرابط ….. لا حول ولا قوة الا بالله , وا تيمومياه وابودربلاه وابصيراه واضلمياه…. واك واك اعباد الله

  5. حنا دبا نخليو زياش ومزراوي وحمد الله ونلعبو واحد بالفريق ب لناديه او واحد ما تيلعب كاع مع فرقتو , نعلة الله على المفسدين

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