رسميا.. حمدالله يغيب عن الأسود و الزلزولي حاضر في لقائي الكونغو
أعلن وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني المغربي اليوم الخميس عن اللائحة النهائية المستدعاة لمبارتي السد المؤهلة لمونديال قطر و التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكونغو الديمقراطية.
و استدعى حاليلوزيتش في حراسة المرمى كل من ياسين بونو من إشبيلية و منير المحمدي من هاتاي سبور التركي و كذلك محمد رضى التكناوتي من الوداد الرياضي.
بينما في خط الدفاع، تمت المناداة على كل من أشرف حكيمي و رومان سايس و نايف أكرد و سفيان علاكوش و أدم ماسينا و يحي عطية الله و سفيان شاكلا و جواد الياميق و سامي مايي.
أما في خط الوسط، فتم توجيه الدعوة لكل من سفيان امرابط و عمران لوزا و فيصل فجر و يحي جبران و سليم أملاح و عزي الدين أوناحي و إلياس شاعر.
و في خط الهجوم، سيكون كل من يوسف النصيري و ريان مايي و سفيان بوفال و منير الحدادي و عبد الصمد الزلزولي و أيوب الكعبي و طارق تيسودالي.
2 تعليقات
السي الزلزولي عاد رضى بينا حتى نزل لبرشلونة ب
ماذا يفعل فيصل فجر وسط هؤلاء؟
ليس له مكان بثاثا في الفريق الوطني.ربما يتم استدعاؤه ليغني للاعبين!!!
أما الشيء الآخر الذي يأتي من أجله فلم يعد يملكه.