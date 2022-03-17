رسميا.. حمدالله يغيب عن الأسود و الزلزولي حاضر في لقائي الكونغو

2022-03-17 / 11:27 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني المغربي اليوم الخميس عن اللائحة النهائية المستدعاة لمبارتي السد المؤهلة لمونديال قطر و التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكونغو الديمقراطية.

و استدعى حاليلوزيتش في حراسة المرمى كل من ياسين بونو من إشبيلية و منير المحمدي من هاتاي سبور التركي و كذلك محمد رضى التكناوتي من الوداد الرياضي.

بينما في خط الدفاع، تمت المناداة على كل من أشرف حكيمي و رومان سايس و نايف أكرد و سفيان علاكوش و أدم ماسينا و يحي عطية الله و سفيان شاكلا و جواد الياميق و سامي مايي.

أما في خط الوسط، فتم توجيه الدعوة لكل من سفيان امرابط و عمران لوزا و فيصل فجر و يحي جبران و سليم أملاح و عزي الدين أوناحي و إلياس شاعر.

و في خط الهجوم، سيكون كل من يوسف النصيري و ريان مايي و سفيان بوفال و منير الحدادي و عبد الصمد الزلزولي و أيوب الكعبي و طارق تيسودالي.

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‫2 تعليقات

  2. ماذا يفعل فيصل فجر وسط هؤلاء؟
    ليس له مكان بثاثا في الفريق الوطني.ربما يتم استدعاؤه ليغني للاعبين!!!
    أما الشيء الآخر الذي يأتي من أجله فلم يعد يملكه.

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