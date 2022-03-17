الرئيس الأوكراني: “هناك شعب يتم تدميره في أوروبا”

هبة بريس - وكالات

حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمانيا، الخميس، على هدم “الجدار” الجديد الذي تم بناؤه في أوروبا بوجه الحرية منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو لمجلس النواب الألماني (بوندستاغ): “عزيزي المستشار أولاف شولتز، اهدم هذا الجدار، اعط ألمانيا الدور القيادي الذي تستحقه”.

ولقي الرئيس الأوكراني تصفيقا حارا من البوندستاغ، قبل خطابه الذي استمر 10 دقائق.

واستنكر زيلينسكي إقامة “جدار” جديد في أوروبا منذ الاجتياح الروسي وقال: “هذا ليس جدار برلين لكنه جدار في وسط أوروبا بين الحرية والعبودية وهذا الجدار يزداد اتساعا مع كل قنبلة ترمى على مدينة أوكرانية”.

وحذّر زيلينسكي من أن “شعبا يتم تدميره في أوروبا”، مضيفا أن 108 أطفال قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الهجوم. وتابع: “ساعدونا في وقف هذه الحرب”.

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