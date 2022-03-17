الخارجية الروسية: الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة تخلق لنفسها مشاكل

2022-03-17 / 10:43 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح، بما في ذلك سلوفاكيا، تخلق مشاكل مباشرة لنفسها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على تقارير إعلامية زعمت أن براتيسلافا (عاصمة سلوفاكيا) قررت تزويد كييف بمنظومات صواريخ مضادة للطائرات من إنتاج سوفيتي: “إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، ليس فقط بالنسبة لسلوفاكيا، ولكن أيضا لدول أخرى، فإنهم يخلقون مشاكل لأنفسهم … إنهم يخلقون مشاكل مباشرة بأيديهم”، مضيفة أن نفس الشيء بالنسبة أيضا للدول التي تجند مرتزقة للقتال ضد القوات الروسية.

تم اتخاذه ليس فقط من طرف سلوفاكيا، ولكن أيضا من قبل البلدان الأخرى، فإنها تخلق مشاكل لنفسها. مثل تجنيد المرتزقة، الذي يتم من خلال السفارات الأوكرانية حول العالم”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن المرتزقة سيعودون بأسلحتهم في أيديهم إلى هذه البلدان، وسيبدأ المواطنون في طرح أسئلة حول مصير أبنائهم، “ولن تكون هناك حاجة إلى الجري إلينا، والأسئلة، والترجي، ومطالبتنا بشيء ما، لن نستمع إلى ذلك”.

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