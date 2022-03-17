من بين موقوفي شغب الرباط.. متهم بمحاولة اغتصاب عاملة نظافة بالملعب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تم تقديم عشرات الموقوفين على إثر الشغب الذي اندلع نهاية الأسبوع الأخير بمجمع مولاي عبد الله بالرباط، حيث مثلوا أمام قاضي التحقيق بتهم ثقيلة وجهتها لهم النيابة العامة.

و من بين المتهمين الذين استنطقهم قاضي التحقيق، يوجد شاب عشريني، تم توجيه تهمة محاولة الاغتصاب له و ذلك بعد اعترافات زملاء آخرين له بكونه قام بمحاولة اغتصاب عاملة نظافة بالملعب.

و اعترف بعض الموقوفين في إفادات متفرقة بأن المعني بالأمر جرد عاملة النظافة التي تشتغل في الملعب بالقوة من ملابسها و حاول اغتصابها بالعنف رغم مقاومتها له و ذلك لحظة اقتحام الجماهير لأحد المستودعات أسفل مدرجات الملعب.

هذا و سبق أن تقدمت المعنية بالأمر بشكاية في الموضوع للسلطات الأمنية و القضائية، فيما أنكر الموقوف وفق ما أكده بعض المحامين التهم المنسوبة له، بالرغم من توفر دلائل قاطعة بتسجيلات مصورة لكاميرات المراقبة داخل مستودعات الملعب.

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