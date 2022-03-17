من بين موقوفي شغب الرباط.. متهم بمحاولة اغتصاب عاملة نظافة بالملعب
تم تقديم عشرات الموقوفين على إثر الشغب الذي اندلع نهاية الأسبوع الأخير بمجمع مولاي عبد الله بالرباط، حيث مثلوا أمام قاضي التحقيق بتهم ثقيلة وجهتها لهم النيابة العامة.
و من بين المتهمين الذين استنطقهم قاضي التحقيق، يوجد شاب عشريني، تم توجيه تهمة محاولة الاغتصاب له و ذلك بعد اعترافات زملاء آخرين له بكونه قام بمحاولة اغتصاب عاملة نظافة بالملعب.
و اعترف بعض الموقوفين في إفادات متفرقة بأن المعني بالأمر جرد عاملة النظافة التي تشتغل في الملعب بالقوة من ملابسها و حاول اغتصابها بالعنف رغم مقاومتها له و ذلك لحظة اقتحام الجماهير لأحد المستودعات أسفل مدرجات الملعب.
هذا و سبق أن تقدمت المعنية بالأمر بشكاية في الموضوع للسلطات الأمنية و القضائية، فيما أنكر الموقوف وفق ما أكده بعض المحامين التهم المنسوبة له، بالرغم من توفر دلائل قاطعة بتسجيلات مصورة لكاميرات المراقبة داخل مستودعات الملعب.
18 تعليقات
جماهير الماص بالغت في تشجيع فريقها وفي التعبير عن فرحتها وكثرت شيئا ما الذي استفز جمهور الجيش فشاظ غضبهم وارادو الانتقام وطيش الشباب ..
المشكل لم تتوقف اعمال التخريب في الملعب فقط بل طالت الشارع العام حتى الطريق السيار وكسروا بالحجر السيارات والزجاج يدمرون كل شيء واحدثو هلعا في صفوف السائقين العاءدين الى الرباط ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم…
الجهل والطيش انسان ليس له هدف معين في حياته سوى كرة القدم واحداث الشغب اللهم اهدي شبابنا ..
هادي مهزلة اين الروح الرياضية نحن في عصر التقدم ام التخلف اين انتم اصحاب العقول النقية…
المتسبب في الشغب هو جمهور الرجاء يجب معاقبته. جمهور الجش بريئ منها ويجب معاقبة الطائشين …
جمهور الجيش لا علاقة له بروح رياضية جمهور همجي دائما يتسبب في مثل هاته الاعتداءات كأننا في حرب خصوصا مع فرق مثل الرجاء والوداد ..
هاذ الفريق يجب ان يلعب بدون جمهور إلى الأبد. أو أن يلغى كليا . لانه فاق كل التوقعات في الشغب..
الضحية الكبرى هم الوالدين الذين هم في معاناة شديدة مع ابنائهم ويرجع ذالك الى التقصير في تربية ابنائهم ..
يجب على وزارة الرياضة الغاء بصفة دائمة الجماهير من الملاعب لانها لا تحصد سوى التخريب وضياع الممتكات العامة وكسر الكراسي ..
هاته الفئة هي من ذوي السوابق القضائية والمتخصصة في احداث الشغب والكسر والاعتداء على الغير يجب حرمانها من الحرية العامة والتاديب وإعادة التربية..
من يحمي المواطنين من العصابات المنظمة التي أصبحت تجتاح ملاعبنا من يحمي الممتلكات اين الأمن ياحكومة اخنوش السيارات تكسر وتسلب الحاجيات بالعنف…
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم هذا ليست روح رياضية .. اين الامن والسلطات ..
يجب منع القاصرين والجانحين وان تصدر عقوبات في كل من سولت له نفسه الاعتداء على الغير ..
الكرة لم تعطي شئ لاقتصاد المغربي ولا تساهم حتى في تكوين جيل قادر على تحمل مسؤوليته تجاه وطنه عكس أنها تعطي الحقد والكراهية بين الشباب وزرع الفتن ..
هذه نتيجة تخريب المدرسة وانهيار المنظومة القيمية والأخلاقية واخاج جيل حقا انه فاسد اخلاقيا ..
يجب تجنيد الشباب الغير المتمدرسين وإعادة تاهيلهم وادماجهم من جديد من المجتمع..
تخصص الدولة المغربية الملايير لكرة القدم ، وتسمح للجماهير بافتعال المشاكل ، حتى تلهي الشعب عن غلاء الأسعار وسوء المعيشة والدليل أن الفيديوهات تشهد بأن كل جمهور الجيش اقتحم الملعب وعرض قوات الأمن للخطر وكذا جمهور الخصم ، ومع ذلك تم اعتقال 160 فردا فقط ، وغدا حتى هؤلاء سيتم الإفراج عنهم ويمنع الملعب من حضور الجمهور مبارة أو مبارتين ، ثم تعود الجماهير ويعود الشغب من جديد ، ويتلهى المواطن عما يفعل به من طرف حكومته والسلام ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم… ماهذا المستوى الذي وصلنا اليه