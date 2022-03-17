من بين موقوفي شغب الرباط.. متهم بمحاولة اغتصاب عاملة نظافة بالملعب

2022-03-17 / 9:58 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تم تقديم عشرات الموقوفين على إثر الشغب الذي اندلع نهاية الأسبوع الأخير بمجمع مولاي عبد الله بالرباط، حيث مثلوا أمام قاضي التحقيق بتهم ثقيلة وجهتها لهم النيابة العامة.

و من بين المتهمين الذين استنطقهم قاضي التحقيق، يوجد شاب عشريني، تم توجيه تهمة محاولة الاغتصاب له و ذلك بعد اعترافات زملاء آخرين له بكونه قام بمحاولة اغتصاب عاملة نظافة بالملعب.

و اعترف بعض الموقوفين في إفادات متفرقة بأن المعني بالأمر جرد عاملة النظافة التي تشتغل في الملعب بالقوة من ملابسها و حاول اغتصابها بالعنف رغم مقاومتها له و ذلك لحظة اقتحام الجماهير لأحد المستودعات أسفل مدرجات الملعب.

هذا و سبق أن تقدمت المعنية بالأمر بشكاية في الموضوع للسلطات الأمنية و القضائية، فيما أنكر الموقوف وفق ما أكده بعض المحامين التهم المنسوبة له، بالرغم من توفر دلائل قاطعة بتسجيلات مصورة لكاميرات المراقبة داخل مستودعات الملعب.

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‫18 تعليقات

  1. جماهير الماص بالغت في تشجيع فريقها وفي التعبير عن فرحتها وكثرت شيئا ما الذي استفز جمهور الجيش فشاظ غضبهم وارادو الانتقام وطيش الشباب ..

  2. المشكل لم تتوقف اعمال التخريب في الملعب فقط بل طالت الشارع العام حتى الطريق السيار وكسروا بالحجر السيارات والزجاج يدمرون كل شيء واحدثو هلعا في صفوف السائقين العاءدين الى الرباط ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم…

  6. جمهور الجيش لا علاقة له بروح رياضية جمهور همجي دائما يتسبب في مثل هاته الاعتداءات كأننا في حرب خصوصا مع فرق مثل الرجاء والوداد ..

  10. هاته الفئة هي من ذوي السوابق القضائية والمتخصصة في احداث الشغب والكسر والاعتداء على الغير يجب حرمانها من الحرية العامة والتاديب وإعادة التربية..

  11. من يحمي المواطنين من العصابات المنظمة التي أصبحت تجتاح ملاعبنا من يحمي الممتلكات اين الأمن ياحكومة اخنوش السيارات تكسر وتسلب الحاجيات بالعنف…

  14. الكرة لم تعطي شئ لاقتصاد المغربي ولا تساهم حتى في تكوين جيل قادر على تحمل مسؤوليته تجاه وطنه عكس أنها تعطي الحقد والكراهية بين الشباب وزرع الفتن ..

  17. تخصص الدولة المغربية الملايير لكرة القدم ، وتسمح للجماهير بافتعال المشاكل ، حتى تلهي الشعب عن غلاء الأسعار وسوء المعيشة والدليل أن الفيديوهات تشهد بأن كل جمهور الجيش اقتحم الملعب وعرض قوات الأمن للخطر وكذا جمهور الخصم ، ومع ذلك تم اعتقال 160 فردا فقط ، وغدا حتى هؤلاء سيتم الإفراج عنهم ويمنع الملعب من حضور الجمهور مبارة أو مبارتين ، ثم تعود الجماهير ويعود الشغب من جديد ، ويتلهى المواطن عما يفعل به من طرف حكومته والسلام ..

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