زيلينسكي: التفاوض مع الروس مستمر من أجل استعادة أراضينا

2022-03-17 / 9:22 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أن المفاوضات مع الروس مستمرة بهدف التوصل إلى خروج القوات الروسية واستعادة السيطرة على كافة الأراضي في البلاد.

وفي فيديو جديد ظهر زيلينسكي مخاطبا الأوكرانيين، ومعلنا أن عملية التفاوض مستمرة بغية “تحقيق السلام”.

كما أضاف أن أولوياته واضحة خلال المحادثات مع الجانب الروسي، ألا وهي “انتهاء الحرب، والحصول على ضمانات أمنية حقيقية لبلاده، واستعادة السيادة ووحدة الأراضي”.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني مخاطبا مواطنيه: “أريد أن يسمعني الجميع.. تستمر المفاوضات من أجل مصلحة أوكرانيا”.

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