أخنوش يعطي الانطلاقة لمشروعين مندمجين للفلاحة التضامنية
قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، انطلاقا من جماعة سيدي عبد الله (إقليم الرحامنة)، بإعطاء الانطلاقة لمشروعين مندمجين للفلاحة التضامنية، يهمان إقليمي الرحامنة وقلعة السراغنة.
ويهدف هذان المشروعان، اللذان تقدر تكلفتهما الإجمالية ب 70 مليون درهم، إلى إعطاء دينامية جديدة لسلسلة الصّبار من خلال غرس أصناف جديدة مقاومة للحشرة القرمزية، و تحسين وتنويع دخل المستفيدين، عبر إدماج سلاسل نباتية وحيوانية تتكيّف مع الظروف المناخية المحلّية، إضافة إلى تطوير ريادة الأعمال لدى الشباب.
ويهم المشروعان، اللذان يتوزعان على عدة مكونات، غرس 4000 هكتار من الصبار، وغرس 1000 هكتار من الشجيرات العلفية (Atriplex)، وتهيئة 8 نقاط ماء، و غرس 400 هكتار من أشجار الخروب المخصصة لصغار الفلاحين.
كما سيتمّ توزيع 300 خلية نحل، وإنشاء وحدتين لإنتاج الشعير المستنبت، إضافة إلى مشتل للمغروسات ووحدة لتربية الدجاج البلدي، مما سيمكن من تحسين وتنويع مداخيل صغار الفلّاحين المستفيدين من هذه المشاريع.
وتشمل هذه المشاريع أيضا إحداث ثلاث تعاونيات خدماتية لفائدة الشباب القروي، وخلق أنشطة مدرة للدخل لصالح النساء .
وستمكن هذه المشاريع، الموجهة لفائدة أكثر من 1785 مستفيدا على مستوى الإقليمين، من خلق أزيد من 254000 يوم عمل سنويا، إضافة إلى خلق قيمة مضافة تقدّر ب114 مليون درهم.
وقدمت للسيد أخنوش، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، ووالي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، ورئيس المجلس الجهوي، السيد سمير كودار، وعاملي إقليمي الرحامنة والسراغنة، والمدير الجهوي للفلاحة، ورئيس غرفة الفلاحة لمراكش – آسفي، ومنتخبين، شروحات مستفيضة حول المشروع المندمج للفلاحة التضامنية لتنمية سلاسل الصبار، والخروب، واللحوم الحمراء، بجماعتي سيدي عبد الله وصخور الرحامنة (إقليم الرحامنة).
من جهة أخرى، وفي إطار تفعيل البرنامج الاستثنائي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية، قام رئيس الحكومة، بزيارة إلى مركز توزيع الشعير المدعّم المتواجد بالجماعة التّرابية سيدي بوعثمان التّابعة لإقليم الرحامنة، حيث قام بالوقوف على مدى تقدم هذه العملية والترتيبات المتخذة على المستويين الإقليمي والجهوي، لتنزيل مختلف مكونات البرنامج.
وقام السيد أخنوش، بالمناسبة ذاتها، بإطلاق عملية تلقيح ومعالجة الماشية.
ويهم المحور الأول لهذا البرنامج، الذي تقدّر تكلفته الإجمالية ب334 مليون درهم، والمتعلق بالحفاظ على الرّصيد الحيواني والنباتي، توزيع الشعير المدعّم والأعلاف المركبة كدفعة أولى، والتي تبلغ على التوالي 544000 قنطار و174000 قنطار، إضافة إلى إحداث وتجهيز 80 نقطة ماء لتوريد الماشية، ومعالجة 157000 خلية نحل ضد “الفاروا”، والرّي التكميلي لمساحة قدرها 7700 هكتار من الأشجار المثمرة المنجزة في إطار مشاريع الفلاحة التّضامنية.
وقال السيد أخنوش، في تصريح للصحافة، بالمناسبة، إن هذه الزيارة تهدف إلى تتبع تنزيل البرنامج الحكومي، الرامي إلى التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على الفلاحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أن عملية توزيع الشعير المدعم على الفلاحين تجري في ظروف جيدة، وتعرف إقبالا كبيرا من طرف الفلاحين ومربي المواشي.
وأبرز رئيس الحكومة، بخصوص مشروع غرس أصناف للصبار المقاومة للحشرة القرمزية، الجهود المبذولة في إطار البحث العلمي، والتي مكنت المعهد الوطني للبحث الزراعي من تطوير أصناف مقاومة لهذه الحشرة .
وخلص إلى القول “ننتقل اليوم من مرحلة التجريب على مستوى المعهد الوطني للبحث الزراعي، إلى مرحلة الغرس على صعيد الرحامنة، حيث سيتم هذه السنة غرس 3 آلاف هكتار من الصبار، في حين سيمكن هذا المشروع الوطني من غرس 180 ألف هكتار في العديد من الأقاليم، مثل قلعة السراغنة، وسيدي إفني”.
23 تعليقات
عطينا غير التيساع نتا و حكومة الغلاء و البلاء و الوباء التي فرضت علينا
جئتم و جاء معكم الجفاف و الغلاء و القهر و استغلال الجائحة لتمرين ما يفيدكم و يفيد من يواليكم اما الشعب فهو اخر همكم
لم يكفيكم تلقيح البشر هههههههههههه قمتم بتلقيح الماشية فكم من جرعة تتلقاها؟؟؟؟وهل سيكون لها جواز ًًًًالتلقيح هههههههههههه؟؟؟؟؟
أهل المنطقة الرحامنة يريدون التغيير والاصلاح وليس التفاهات وخرس الأشجار؛ يريدون توفير يد العاملة لأنهم يعانون من الفقر والبطالة والهجرة السرية عبر قوارب الموت ويضحي بنفسه من اجل لقمة العيش….
ياسيد اخنوش نريد الواقع وليس أرقام وهمية لامحل لها من الوجود!!!!!المغرب يعاني من الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي !!! نريد تشغيل الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة جدا جدا ؛ نريد مرعاة مشاعر المرضى الذين يعانون من مرضهم لا أحدا يهتم بهم !! نريد ثم نريد ثم نريد…….ولس كلام حبر على ورق فقط نريد المعقول والتغيير والاصلاحات…..
ياسيد اخنوش يجب عليك تحفيظ أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها هذا هو الدعم الحقيقي الذي يريده الشعب المغربي…
نحن نعيش وضعية صعبة جدا جدا ولا أحد يشعر بنا بما نقاسي من متاعب الحياة ومتطلباتها الصعبة الراهنة التي تمر علينا…حتى الخبز لم نجده لتناوله وأنتم ياسيد اخنوش تقومون بغرس أشجار الصنوبر… إنها أضحوكة هههههههههههه..
ماهذه المهزلة التي تقومون بها أنتم تضحكون على الشعب المغربي؛ أين هي الوعود الكاذبة التي وعدتموها لنا من أجل حماية المواطنين من الفقر والبطالة والحد من الهجرة السرية الذي يذهبوا ضحياها ابرياء من قاصرين وشباب…ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
الفقر ليس عيب؛ العيب هو لهب الأموال الباهضة والفساد المالي والتخلي عن الأمانة المالية والوعود الغير الملتزمة بها هذا هو العيب بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم هههههههههههه…
ياسيد اخنوش مدينتي محتاجة إلى غرس فاكهة نادرة جداً وهي فاكهة المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية التضامنية مع المحتاجين والفقراء لأنها فاكهة منعدمة ….والفاهم يفهم…..
نتمنى ان تكون هذه الحكومة الجديدة قد أخذت مسارا جيدا في طريقها؛ حيث أنها ستزود المنطقة بمشاريع مهمة تعود بالنفع على الساكنة الرحامنة وتسعى الى النهوض بالمرأة القروية والمعانات التي تعاني منها تلك المراة المغربية بصفة عامة….
السيد اخنوش رجل اعمال بامتياز وعقلاني يعرف التصرف واظنها حكومة بمعنى الكلمة في المستوى المطلوب؛ وبالتوفيق والمزيد من العطاء والانجازات التي تعود بالنفع على الساكنة الرحامنة….
هذه المشاريع والاستثمارات الفلاحية يجب عليك ياسيد اخنوش لا تتوقف في منطقة الرحامنة بل تعم الفائدة في جميع أنحاء المملكة…
ياسيد اخنوش الشعب المغربي يتخبط مع الزمن الذي طالما عانى منه من متاعب الحياة ولقمة العيش وعيشة راضية مرضية ولا زال يعاني منها لحد الآن؛ نريد التخفيض في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا المحروقات والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها…حتى لا تسبب كارثة كبرى لايحمد عقباها حسبي الله ونعم الوكيل…..
لنا كامل الثقة في هذه الحكومة الجديدة التي بيدها سيكون مغرب أفضل بكثير من السابق ونتمنى ذالك…..
بهذه المشاريع والاستثمارات الفلاحية أظن أنها ستعطي قفزة كبيرة تعود بالنفع على الساكنة الرحامنة وتكون شيئا ما الحد من انتشار ظاهرة البطالة ……
الكل يطالب الرئيس باتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً بالاخص في المحروقات وارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة؛ الم تاخذوا الموضوع بجدية ومصداقية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والوعود الملتزمة بها ستكون كارثة كبرى لايحمد عقباها…
اعتقد ان هذه المجهودات المبذولة من طرف الحكومة الجديدة ستعطي مفعولها للنهوض بالقطاع الفلاحي بالاخص عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة جدا تعود بالنفع على الشعب المغربي…
إن التوصيات الملكية السامية بتشجيع الاستثمار والتشغيل والصيانة العامة في هذآ القطاع يجب على الحكومة أن توفي بصدق واخلاص وأمانة كما اراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية المواطنين…
الأمانة المالية مسؤولية كبيرة لهذا يجب على الحكومة الجديدة أن تحافظ على هذه الأمانة المالية…
منذ سنوات طويلة وانت تعد ان تقف مع الشباب العاطل والسيدات الاراميل والمسنين واطفال اليتامى بدعمهم ماديا ومعنويا ولكن للاسف الشديد وعود كاذبة وتمثيليات اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تلاعبكم واكاذيبكم معنا…