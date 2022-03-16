الإفراج عن رئيس بلدية ميليتوبول الأوكرانية الذي خطفه الروس

2022-03-16 / 11:35 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أُفرج عن رئيس بلدية مدينة ميليتوبول، إيفان فيدوروف، في جنوب أوكرانيا الذي خطفه الروس في 11 مارس، بحسب السلطات الأوكرانية.

وظهر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على تلغرام، وهو يتحدث هاتفيا مع فيدوروف قائلا إنه “سعيد بسماع صوت رجل على قيد الحياة”.

وأجابه فيدوروف “أنا بحالة أفضل. شكرا لعدم تخليكم عني. سأحتاج ليوم أو يومين لكي أتعافى وبعدها سأكون تحت أمركم للمساهمة في انتصارنا”.

واختطف فيدوروف خلال وجوده في خلية الأزمة في مدينته للاهتمام بمسائل متعلقة بالإمدادات.

وكان زيلينسكي قد طلب من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، السبت، المساعدة في إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول.

واختطف أيضا رئيس بلدية مدينة دنيبوررودني، الواقعة في الجنوب، الأحد. وقد دان الاتحاد الأوروبي عمليات الاختطاف هذه.

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