This photo taken on January 4, 2021 shows Chinese People's Liberation Army (PLA) soldiers assembling during military training at Pamir Mountains in Kashgar, northwestern China's Xinjiang region. (Photo by AFP) / China OUT

وثيقة مسربة” تكشف عن خطة صينية لغزو تايوان

2022-03-16 / 11:18 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قالت مجلة أميركية إن وثيقة روسية مسربة كشفت عن خطة صينية لغزو تايوان في الخريف، لكن الغزو الروسي ونتائجه الحالية على روسيا “بعثر” مخطط بكين التي تخشى أن تطالها العقوبات التي فرضت على روسيا.

ونقلت “نيوز ويك” أن الوثيقة الروسية كشف محتواها معارض روسي يقيم في فرنسا، ضمن وثائق أخرى مصدرها الاستخبارات الروسية.

والوثيقة كتبها محلل يعمل في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وفق ما كشفت المجلة في تقريرها.

ويشير التقرير إلى أن وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، أكد أن بلاده يتعين عليها الاستعداد لهجوم صيني بغض النظر عن صحة الوثيقة المنسوبة للاستخبارات الروسية.

وفي جلسة استماع للجنة الدفاع، أكد المسؤول التايواني علمه بالوثيقة الروسية، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات التايوانية تحقق في ذلك، وفقا للمجلة.

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