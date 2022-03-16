وثيقة مسربة” تكشف عن خطة صينية لغزو تايوان

هبة بريس _ وكالات

قالت مجلة أميركية إن وثيقة روسية مسربة كشفت عن خطة صينية لغزو تايوان في الخريف، لكن الغزو الروسي ونتائجه الحالية على روسيا “بعثر” مخطط بكين التي تخشى أن تطالها العقوبات التي فرضت على روسيا.

ونقلت “نيوز ويك” أن الوثيقة الروسية كشف محتواها معارض روسي يقيم في فرنسا، ضمن وثائق أخرى مصدرها الاستخبارات الروسية.

والوثيقة كتبها محلل يعمل في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وفق ما كشفت المجلة في تقريرها.

ويشير التقرير إلى أن وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، أكد أن بلاده يتعين عليها الاستعداد لهجوم صيني بغض النظر عن صحة الوثيقة المنسوبة للاستخبارات الروسية.

وفي جلسة استماع للجنة الدفاع، أكد المسؤول التايواني علمه بالوثيقة الروسية، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات التايوانية تحقق في ذلك، وفقا للمجلة.

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