طقس الخميس.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تستمر الأجواء الباردة نسبيا فوق المرتفعات، وشرق المملكة، والجنوب الشرقي، ووالماس وهضاب الفوسفاط مع صقيع أو برد في بعض المناطق.

ويتوقع أيضا نزول أمطار أو زخات بالشمال الشرقي، وشرق الواجهة المتوسطية والريف، إلى جانب قطرات أو أمطار متفرقة بمرتفعات الأطلس، والمناطق الغربية المجاورة، والشمال، والوسط، وغرب الواجهة المتوسطية، والجنوب الشرقي والشمال الغربي للواجهة المتوسطية.

كما ستسجل تساقطات ثلجية بقمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط مع بعض الثلوج بالهضاب العليا الشرقية، فيما ستهم زوابع رملية بعض المناطق بالجنوب الشرقي.

أما الرياح فستهب محليا قوية نوعا ما شمالية بجنوب البلاد، بينما ستهب معتدلة من الشمال بالمنطقة الشرقية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة في باقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 3- و 3 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، و والماس وهضاب الفوسفاط ،وما بين 07 و 14 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وأقصى الجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية ، وما بين 12 و 17 درجة في باقي مناطق المملكة.

أما درجات الحرارة، خلال النهار، فستعرف انخفاضا نسبيا بالمنطقة الشرقية ،وستعرف ارتفاعا في مجموع مناطق المملكة.

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