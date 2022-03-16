صورة تعبيرية

تاهلة.. القبض على جزار بتهمة ترويج المخدرات

2022-03-16 / 10:23 مساءً
0
هبة بريس

.ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتاهلة مساء اليوم الأربعاء 16 مارس الجاري، من إلقاء القبض على جزار من ذوي السوابق القضائية ، في حالة تلبس بترويج المخدرات .

وجاء إيقاف المشتبه فيه، بعد نصب كمين محكم له من طرف عناصر الضابطة القضائية للمركز الترابي لدرك تاهلة ، وأثناء عملية التفتيش تم حجز بحوزته كمية مهمة من مادة الشيرا معدة للبيع.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش يعطي الانطلاقة لمشروعين مندمجين للفلاحة التضامنية

أخنوش يعطي الانطلاقة لمشروعين مندمجين للفلاحة التضامنية

2022-03-17 / 12:05 صباحًا
Photo of تقرير: 23 درهما ميزانية التغذية المخصصة لكل سجين في المغرب

تقرير: 23 درهما ميزانية التغذية المخصصة لكل سجين في…

2022-03-16 / 9:40 مساءً
Photo of يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين مكناس وسيدي قاسم

يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين مكناس وسيدي…

2022-03-16 / 5:40 مساءً
Photo of نشرة خاصة: أمطار قوية من غد الخميس إلى الجمعة بهذه المناطق

نشرة خاصة: أمطار قوية من غد الخميس إلى الجمعة…

2022-03-16 / 5:15 مساءً
Photo of تفاصيل إنجاز محطة “سابينو” لتصفية المياه العادمة ضواحي الدار البيضاء

تفاصيل إنجاز محطة “سابينو” لتصفية المياه العادمة ضواحي الدار…

2022-03-16 / 5:09 مساءً
Photo of إحالة 70 شخصا على قاضي التحقيق إثر أحداث شغب ملعب الرباط

إحالة 70 شخصا على قاضي التحقيق إثر أحداث شغب…

2022-03-16 / 4:49 مساءً
Photo of تسجيل 52 إصابة وحالتي وفاة جديدتين بكورونا

تسجيل 52 إصابة وحالتي وفاة جديدتين بكورونا

2022-03-16 / 4:19 مساءً
Photo of رسميا: الحكومة تعلن دعم مهنيي النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

رسميا: الحكومة تعلن دعم مهنيي النقل بسبب ارتفاع أسعار…

2022-03-16 / 3:30 مساءً
Photo of تارودانت: الأمطار تفضح سوء اشغال شركات الطرق والوضع يحتاج لجن افتحاص

تارودانت: الأمطار تفضح سوء اشغال شركات الطرق والوضع يحتاج…

2022-03-16 / 2:50 مساءً
Photo of مجلس العدوي: “أغلب ملفات إلغاء الديون الضريبية لا تتوفر على الوثائق الضرورية”

مجلس العدوي: “أغلب ملفات إلغاء الديون الضريبية لا تتوفر…

2022-03-16 / 2:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق