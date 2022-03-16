تاهلة.. القبض على جزار بتهمة ترويج المخدرات

هبة بريس

.ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتاهلة مساء اليوم الأربعاء 16 مارس الجاري، من إلقاء القبض على جزار من ذوي السوابق القضائية ، في حالة تلبس بترويج المخدرات .

وجاء إيقاف المشتبه فيه، بعد نصب كمين محكم له من طرف عناصر الضابطة القضائية للمركز الترابي لدرك تاهلة ، وأثناء عملية التفتيش تم حجز بحوزته كمية مهمة من مادة الشيرا معدة للبيع.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية

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