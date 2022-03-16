المغرب-الكونغو الديمقراطية..منع “القاصرين” من حضور المباراة إلا بمرافق

2022-03-16 / 10:02 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها “لن تسمح للقاصرين الولوج إلى الملعب إلا إذا كانوا مصحوبين بمرافق، حسب القوانين الجاري بها العمل.”

وحيت بالمقابل “بحرارة الحماس الكبير الذي أبداه المشجعون الراغبون في حضور هذه المباراة الهامة لمساندة المنتخب الوطني” بعد بيع 12 ألف تذكرة لحضور المباراة إلى حدود مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الجامعة، في بلاغ، إن مبيعات تذاكر مباراة إياب الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 لكرة القدم ، التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره للكونغو الديمقراطية يوم 29 مارس الجاري بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بلغت إلى حدود مساء اليوم الأربعاء أكثر من 12 ألف تذكرة .

وتابعت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي ” إن عملية بيع التذاكر لقيت تجاوبا كبيرا من الجماهير، حيث وصل عدد التذاكر ،التي تم بيعها إلى حدود الساعة السابعة و 20 دقيقة مساء، أكثر من 12 ألف تذكرة”.

وذكرت أن عملية بيع تذاكر هذه المباراة قد انطلقت اليوم الأربعاء عبر البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma .

ويمكن سحب هذه التذاكر ابتداء من يوم الاثنين 21 مارس الجاري من الشبابيك التي حددتها الجامعة في وقت سابق.

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