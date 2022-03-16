تقرير: 23 درهما ميزانية التغذية المخصصة لكل سجين في المغرب

هبة بريس _ الرباط

كشف تقرير قدم اليوم الأربعاء بالرباط، حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة (2016-2020) على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح،” زيادة المساحة المخصصة لكل سجين بنسبة 40%،حيث انتقلت من 167 متر مربع إلى 200 متر مربع.

وحمل التقرير معطى ايجابي يتعلق بميزانية التغذية المخصصة لكل سجين حيث أشار التقرير الى أنها انتقلت من 12 درهم الى 23 درهم بزيادة قدرها 92% ،مع اسناد تدبيرها لشركة خاصة،وإلغاء القفة العائلية بكل ما كان يرتبط بها من عبء ومشاكل.

وتضمن التقرير ايضا معطيات جديدة تخص “الموارد البشرية بالمؤسسات السجنية” اذ ، تم توظيف 2651 موظفا جديدا خلال الفترة 2014-2019 مع تنويع التخصصات.

وعاود التقرير الحديث عن الإشكاليات التي تعيق النهوض بالمنظومة السجنية بالمغرب، مشيرا بالخصوص الى الإكتظاط الذي يعود الى العديد من الأسباب سطرها التقرير في “العقوبات السالبة للحرية وتوجهات السياسة الجنائية وتطور الجريمة،أو عوامل أخرى مرتبطة بسياسة الميزانية المتعلقة بالمؤسسات السجنية ”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0