اتصالات المغرب تواصل ريادتها وتتفوق على باقي شركات الاتصال بالمغرب

هبة بريس – اقتصاد

تصنيف شبكات الهاتف المحمول في المغرب يظل جيدًا من قبل المنظمات المتخصصة في تحليل البيانات ، مثل OpenSignal و nPerf و Speedchecker

وأكد موقع Opensignal في أحدث تقرير له بخصوص المملكة المغربية، أن اتصالات المغرب استحوذت مرة أخرى على نصيب الأسد من الجوائز – حيث حازت بنجاح عن ستة انتصارات صريحة من التقرير السابق. بالإضافة إلى ذلك ، هذه المرة ، تتقاسم اتصالات المغرب مع inwi في إتاحة سرعة الانترنيت 4G.

الاستنتاجات الرئيسية

اتصالات المغرب هي الفائز الأكبر بجوائز الخبرة الثلاث

فازت اتصالات المغرب بجوائز تجربة التطبيقات الصوتية وتجربة الفيديو وتجربة الألعاب. هذا يعني أن المستخدمين في جميع أنحاء المغرب استفادوا من أفضل جودة للتجربة المتاحة على شبكة اتصالات المغرب عند استخدام خدمات الصوت عبر الإنترنت (OTT) ، عند بث مقاطع الفيديو أو الألعاب المحمولة متعددة اللاعبين، حيث يواصل مستخدمو اتصالات المغرب الاستمتاع بأفضل سرعات خلوية في المغرب

ومرة أخرى ، فازت اتصالات المغرب بجائزتي Download Speed ​​Experience و Upload Speed ​​Experience بهامش مثير للإعجاب، حيث شهد مستخدموها على شبكة المغرب سرعات تنزيل متوسطة تبلغ 36 ميجابت في الثانية و 16.1 ميجابت في الثانية (81.1٪) أسرع من Inwi و 19.6 ميجابت في الثانية (119.8٪) أسرع من Orange. وبالمثل ، لاحظ مستخدمو اتصالات المغرب في المتوسط ​​سرعات تحميل أسرع (10.1 ميجابت في الثانية) – على الأقل 3.9 إلى 5.4 ميجابت في الثانية أعلى من تلك التي لوحظت على المشغلين الآخرين.

هذا ولا تزال اتصالات المغرب من الفائزين المشاركين بجائزة 4G Availability بحصولها على درجات متساوية إحصائيًا تبلغ 83.2٪ و 85.6٪ على التوالي مع المشغل الآخر. وفي الوقت نفسه ، تعني هذه النتائج أن مستخدمي الهواتف الذكية في المملكة المغربية كانوا قادرين على الاتصال بشبكات الجيل الرابع بنسبة 81٪ إلى 85.6٪ من الوقت ، في المتوسط. اتصالات المغرب تحتفظ بجائزة تجربة تغطية 4G

مرة أخرى ، فازت اتصالات المغرب بجائزة تجربة تغطية 4G هذه المرة بسبع نقاط (من 10). بينما يقيِّم توافر 4G نسبة الوقت الذي تم فيه توصيل مستخدمي 4G بشبكة 4G ، تحلل تجربة تغطية 4G المواقع التي تلقى فيها عملاء مشغل الشبكة إشارة 4G مقارنة بالمواقع التي زارها المستخدمون.

بفضل IAM على وجه الخصوص ، لا يزال المغرب هو البلد الذي يتمتع بأسرع سرعات تنزيل للهواتف المحمولة في إفريقيا ، تليها جنوب إفريقيا وتونس ، مما يعني أن اتصالات المغرب تتصدر مشغلي الاتصالات بمتوسط ​​سرعة تنزيل لكل بلد يبلغ 23.57 ميجابت. /س. حسب ما جاء به تقرير Speed Checker.

وللتذكير ، أشار مقياس النظام الأساسي “nPerf” على اتصالات الإنترنت عبر الهاتف المحمول (عام 2021) إلى أن IAM لديها متوسط ​​أداء أفضل للإنترنت عبر الهاتف المحمول في المغرب في عام 2021 مع تطور إيجابي للغاية. كما أشار إلى أن المشغل هو الأول من حيث سرعة التنزيل ولديه أفضل أداء من حيث تدفق الفيديو.

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