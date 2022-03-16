في ذكرى زواجهما 16…نعمان عادل يوجه رسالة رومنسية لزوجته

2022-03-16 / 8:46 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجه الممثل المغربي نعمان عادل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، -وجه- رسالة رومنسية لزوجته الفنانة مونيا المكيمل بمناسبة مرور 16 سنة على زواجهما.

و نشر زوج المكيمل تدوينة جاءت كالتالي: “عيد زواج سعيد يا حبيبتي الغالية، اليوم هو الذكري 16 لزواجنا، 16سنة من الحب والمودة والسعادة شكرااا لك حبيبتي على كل شئ قدمته لي من حب وعطاء شكرا لصبرك وكفاحك”.

و واصل قائلا :”شكراا لأنك رفيقة الدرب فوجودك في حياتي نعمة لا تقدر بثمن أنت السند وأنت الروح وأنت النور الذي ينير حياتي ،حفظك الله ورعاك زوجتي وحبيبتي الغالية وكل عام وإنت حبيبتي”.

و في سياق منفصل، تصور حاليا الفنانة مونيا المكيمل بمدينة مراكش، سلسلة “خو خواتاتو”،و التي سيتم عرضها برمضان على شاشة القناة الأولى.

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