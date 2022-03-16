كندا تغلق مجالها الجوي أمام بيلاروس

2022-03-16 / 8:06 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير النقل الكندي عمر الغبرا أن أوتاوا قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات البيلاروسية ردا على دعم مينسك للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكتب الغبرا على “تويتر”: “نحن نمنع الطائرات البيلاروسية من دخول المجال الجوي الكندي ردا على دعم مينسك للعدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا”.

ومنع الاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى في وقت سابق الطائرات الروسية من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضيهم، كما حظر الاتحاد الأوروبي على شركاته إمداد روسيا بالطائرات المدنية وقطع الغيار للطائرات.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 24 فبراير إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا ونزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفير روسي : لا حديث عن قطع العلاقات بين روسيا وبريطانيا

سفير روسي : لا حديث عن قطع العلاقات بين…

2022-03-16 / 8:32 مساءً
Photo of زلزال اليابان.. خروج قطار فائق السرعة عن السكة

زلزال اليابان.. خروج قطار فائق السرعة عن السكة

2022-03-16 / 7:51 مساءً
Photo of الناتو: مئات الآلاف من القوات “في حالة تأهب

الناتو: مئات الآلاف من القوات “في حالة تأهب

2022-03-16 / 7:16 مساءً
Photo of صحيفة : اقتراح شراء جزر يونانية لإجلاء الإسرائيليين إليها

صحيفة : اقتراح شراء جزر يونانية لإجلاء الإسرائيليين إليها

2022-03-16 / 6:24 مساءً
Photo of واشنطن تحذر موسكو من “عواقب وخيمة” في حالتين

واشنطن تحذر موسكو من “عواقب وخيمة” في حالتين

2022-03-16 / 6:06 مساءً
Photo of بوتين: محاولة “تركيع” موسكو لن تنجح

بوتين: محاولة “تركيع” موسكو لن تنجح

2022-03-16 / 5:47 مساءً
Photo of زيلينسكي ل”بايدن”: “أن تكون قائد العالم هو أن تكون قائد السلام”

زيلينسكي ل”بايدن”: “أن تكون قائد العالم هو أن تكون…

2022-03-16 / 5:02 مساءً
Photo of بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير بنجاح

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير بنجاح

2022-03-16 / 4:37 مساءً
Photo of فرنسا.. رشق المرشحة الرئاسية فاليري بيكريس بـ”مسحوق وردي”

فرنسا.. رشق المرشحة الرئاسية فاليري بيكريس بـ”مسحوق وردي”

2022-03-16 / 2:07 مساءً
Photo of كييف: نرفض فكرة أن تكون أوكرانيا محايدة

كييف: نرفض فكرة أن تكون أوكرانيا محايدة

2022-03-16 / 1:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق