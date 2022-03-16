زلزال اليابان.. خروج قطار فائق السرعة عن السكة

2022-03-16 / 7:51 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل الإعلام بأن قطار “شينكانسن” فائق السرعة خرج عن مساره على خط “توهوكو” شمال شرق اليابان في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وذكرت وكالة “نوفوستي”: “خرج القطار عن مساره بين مدينة فوكوشيما وشيرويشيزاو، وأن بعض العربات مائلة.. كان حوالي 100 شخص في القطار، وتم إجلاؤهم جميعا من دون وقوع إصابات”.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الرئيسية، أن “زلزالا بلغت قوته 7.3 درجة وقع في شمال شرق اليابان في المحيط الهادي بالقرب من مدينة فوكوشيما”.

وأشارت إلى أن “الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا”، محذرة من تهديد تسونامي.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام يابانية، أن أكثر من مليوني أسرة في اليابان أصبحوا بدون كهرباء بعد الزلزال القوي الذي ضرب شمال شرق البلاد.

وأشارت وكالة “جيجي برس”، أنه “وفقا لموقع (تيبكو) على الإنترنت، هناك حوالي 2.09 مليون منزل في المجموع، بما في ذلك حوالي 700 ألف في طوكيو وحوالي 300 ألف منزل في كاناغاوا، أصبحوا بدون كهرباء”.

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