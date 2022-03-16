الناتو: مئات الآلاف من القوات “في حالة تأهب

هبة بريس _ وكالات

طلب وزراء الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي من القادة العسكريين وضع خطط لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الاربعاء.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين “على الأرض، يجب أن يتضمن وضعنا الجديد عددا أكبر بكثير من القوات في الجزء الشرقي للتحالف، في درجة أعلى من التأهب مع المزيد من المعدات والإمدادات المتمركزة مسبقا”.

وأضاف ستولتنبرغ أن “مئات الآلاف من قوات الناتو في حالة تأهب”، مشيرا إلى أن “الحلفاء موحدون في عدم نشر قوات على الأرض أو الأجواء الأوكرانية”.

وشدد ستولتنبرغ أن “على بوتين أن يسحب قواته الآن وأن ينخرط في الدبلوماسية بصدق”، قائلا في الوقت ذاته إن الناتو “يرحب بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ويدعمها”.

ويعقد حلف شمال الأطلسي قمة استثنائية، في 24 مارس في بروكسل ستركز على عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا وتعزيز نظام ردع الناتو ودفاعاته.

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي بإلحاح الغربيين بمنع الطائرات الروسية من دخول المجال الجوي الأوكراني، لكن حلف شمال الأطلسي رفض حتى الآن فرض منطقة حظر جوي خشية أن يتسبب ذلك بتصعيد عسكري

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