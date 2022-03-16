مصر.. حكم نهائي بقضية محمد رمضان و”قمرة القيادة”

هبة بريس _ متابعة

أصدرت محكمة جنح النقض في مصر، الأربعاء، حكما نهائيا غير قابل للطعن برفض طعن الممثل محمد رمضان، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه (حوالي 380 ألف دولار) لورثة الطيار أشرف أبواليسر، وفق صحيفة الأهرام.

كان أبواليسر قد اتهم رمضان بالإساءة إليه وتشويه سمعته، بعد نشر الممثل صورة يظهر فيها داخل قمرة قيادة طائرة، ما أثار ضجة واسعة في مصر حينها، وتمت إقالة الطيار لسماحه لرمضان بالجلوس داخل القمرة.

وسبق أن رفضت محكمة جنح النقض استشكال رمضان لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية لحين نظر موضوع الطعن الذي فصلت فيه الأربعاء.

وطالب محامي أسرة الطيار رمضان، بتعويض لموكله بمبلغ 25 مليون جنيه (حوالي 1.5 مليون دولار) عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها

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