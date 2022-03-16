في عز التوتر…الجزائر تفتح معبر “جوج بغال” الحدودي مع المغرب
هبة بريس _ الرباط
شهد المعبر الحدودي “جوج بغال”، والذي يبعد بحوالي عشرة كيلومترات عن مدينة وجدة المتاخمة لمدينة مغنية من الجهة الشرقية، والذي يربط المغرب بجارته الشرقية الجزائر، حركة غير معتادة منتصف نهار اليوم الأربعاء.
وقالت تقارير إعلامية ان السلطات تسلمت السلطات المغربية من نظيرتها الجزائرية أكثر من أربعين مواطنا مغربيا، كانوا معتقلين إداريا في السجون الجزائرية، بسبب خرق إجراءات الإقامة.
وقررت السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب متهمة الاخير بالتآمر ضدها مع إسرائيل، ومتخيلة ان الرباط تقف خلف الحرائق التي ضربت الجزائر .
وكانت الجزائر أغلقت حدودها مع المغرب عام 1994 ردا على قرار الأخير فرض تأشيرة لدخول أراضيه على المواطنين الجزائريين، متهما السلطات الجزائرية بالتورط في تفجير استهدف فندقا بمراكش العاصمة السياحية للمملكة
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18 تعليقات
MAZAL IFT7OU KOULCHI 7TA LLI MTAKHTARCH FBALK. MAZAL IJIW IRAK3OU LMAGHRIB.
خبر مفرح ومبشر بالخير؛ ونتمنى ان تدوم دائما ورجوع المياه إلى مجراها كما كنا في السابق ..
في نظري يجب ان تكون الحدود بين المغرب والجزائر مغلوقة لانها ستسبب لنا مشاكل سياسية…
بفتح الحدود البرية ستكثر البطالة والتشرد بكثر على علم الوضعية الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً الإقتصاد الوطني بالمغرب وبالاخص في الزيادات في الاسعار الأساسية المواد الغذائية…
المشكل الكبير هم من قاموا بقطع العلاقات الدبلوماسية بيننا وبينهم والآن يقومون بفتح الحدود البرية ؛ هناك غموض وراء ذالك..
الحمدلله خبر مفرح سمعته اليوم ؛ لأنهم يعانون من الهجرة السرية عبر الأسلاك الكهربائية مما يتعرضون إلى الموت والتضحية بارواحهم من أجل صلة الرحم مع دويهم وعائلتهم الموجودين في الجزائر.
الحمدلله على فتح الحدود البرية مع الشقيقين الشعب المغربي والشعب الجزائر ونحن على أبواب رمضان المبارك الذي يدعو إلى التسامح وصلة الرحم…
مبادرة طيبة ومحمودة بين البلدين الشقيقين الشعب المغربي الشعب الجزائري؛ اللهم دوم المحبة والاخاء فيما بينهما يآرب ونحن على أبواب رمضان المبارك اللهم بلغه لنا بالتسامح والتضامن في الخير.
نحن متحوفين من فتح الحدود البرية مع الجزائر ؛ أظن أنها مؤامرة تستهدف الهجرة السرية معبر إلى تونس او إلى أوروبا شئ غريب لاندري ماذا من ورائه…
أظن فتح الحدود البرية سيأتي من ورائها سوى متعاعب وصداع الرأس؛ أعيد النظر في هذا القرار التي اتخذته الجزائر..
يجب على الحكومة أن ترفض فتح الحدود البرية مع الجزائر والمغرب لأنه سيسبب كارثة كبرى لايحمد عقباها بالاخص في مجال السياسي…
إنها لعبة سياسية وخطة طاكتيكية سياسية تريد الجزائر من ورائها سوى مصلحتها ؛ لهذا يجب منع فتح الحدود البرية بينهما…
لا ثقة في النظام الإرهابي الجزائري يريدون السيطرة علينا بأي طريقة كانت…ولااظنها مبادرة طيبة من جهتهم سوى من ورائها حسابات ومصالح سياسية ….
الواقع في فتح الحدود البرية مع الجزائر والمغرب ماعدا تمثيليات سياسية يومثلونها امامنا على أساس صلة الرحم ولكن للاسف الشديد من ورائها خدعة سياسية..
احذروا ثم احذروا لا ثقة في النظام العسكري الجزائري الإرهابي الذي يريد من وراء ذالك تحطيم الإقتصاد الوطني بالمغرب بشتى الطرق حتى يصبح تحت سيطرته وتحت اقدامه..فنتبهوا لهذا الخطة البروطوكولية وسياسية…
فتح الحدود البرية مع الجزائر والمغرب سيسجل في تاريخ المغرب؛ هذآ مؤشر ايجابي بالنسبة للبلدين ..مما ينتج عنه الصلح بينهما….
إن فتح الحدود البرية مع الجزائر والمغرب سيعزز العلاقات الدبلوماسية من جديد بحل سليم يرضي الجميع بدون شوشرة ولا سيطرة واستغلال وحكرة…
نتمنى ان يكون ذالك واقعيا وليس حلما هههههههههههه…