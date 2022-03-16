في عز التوتر…الجزائر تفتح معبر “جوج بغال” الحدودي مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

شهد المعبر الحدودي “جوج بغال”، والذي يبعد بحوالي عشرة كيلومترات عن مدينة وجدة المتاخمة لمدينة مغنية من الجهة الشرقية، والذي يربط المغرب بجارته الشرقية الجزائر، حركة غير معتادة منتصف نهار اليوم الأربعاء.

وقالت تقارير إعلامية ان السلطات تسلمت السلطات المغربية من نظيرتها الجزائرية أكثر من أربعين مواطنا مغربيا، كانوا معتقلين إداريا في السجون الجزائرية، بسبب خرق إجراءات الإقامة.

وقررت السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب متهمة الاخير بالتآمر ضدها مع إسرائيل، ومتخيلة ان الرباط تقف خلف الحرائق التي ضربت الجزائر .

وكانت الجزائر أغلقت حدودها مع المغرب عام 1994 ردا على قرار الأخير فرض تأشيرة لدخول أراضيه على المواطنين الجزائريين، متهما السلطات الجزائرية بالتورط في تفجير استهدف فندقا بمراكش العاصمة السياحية للمملكة

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