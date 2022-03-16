صحيفة : اقتراح شراء جزر يونانية لإجلاء الإسرائيليين إليها

2022-03-16 / 6:24 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن عضو مجلس إدارة شركة تابعة للصندوق القومي الإسرائيلي عرض على مجلس الإدارة شراء جزر في اليونان لإجلاء الإسرائيليين إليها في الحروب.

وذكرت الصحيفة أن إيفري شطينر عضو الإدارة في “هيمونتا” شركة تابعة للصندوق القومي وتعمل على شراء أراضي في إسرائيل، أنه يسعى لاقتناء الجزر حتى يكون خيارا لإجلاء مواطنين إسرائيليين إليها وإنقاذهم في حال وقوع كارثة أو حرب.

ونقل التقرير عن مصادر في مجلس الإدارة أن شطينر يواصل ضغوطاته لتنفيذ هذه “العملية” رغم معارضة باقي الأعضاء.

وقال شطينر في حديثه للصحيفة: “الغرض من الفكرة التي طرحتها هو إقامة قبة حديدية إضافية للشعب اليهودي”.

وأضاف “الحديث عن فكرة لمشروع جاء بعد تقارير أجنبية بأن صواريخ يمكنها أن تصيب مناطق إسرائيلية.. في حرب لبنان الثانية شهدنا الصواريخ تصل نتانيا، واليوم يمكنها أن تصل جنوبا أكثر”، مشيرا إلى أنه أخد بعين الاعتبار خلال عرضه الفكرة ما يمكن العمل في حال وجود تهديد على قطاع واسع من السكان.

ولفت إلى أنه عرض فكرة الجزر اليونانية لأنها قريبة من إسرائيل، موضحا أن اليونان لديها 40 جزيرة خالية من البشر.

وشدد على أن هذه الخطوة يجب أن تجري بصورة قانونية بموجب القواعد والمعاهدات الدولية وبموافقة كاملة من اليونان، وبحسب تقديراته فإن أسعار هذه الجزر ليست عالية.

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