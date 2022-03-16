استطلاع يكشف ارتفاع مؤشر ثقة المغاربة في التعليم العمومي

هبة بريس _ الرباط

اعلن تقرير مؤشر الثقة 2022 الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات أن 80 في المائة من المغاربة المستطلعين يثقون بمؤسسات التعليم العمومي في المغرب.

وجاء في أرقام مؤشر الثقة، أن (43 في المائة يثقون تماما بالتعليم العمومي و37 في المائة يثقون به إلى حد ما)، فيما تصل هذه النسبة إلى 76 في المائة بالنسبة بالنسبة للتعليم الخاص.

وفي شق اخر ؛ ردت وزارة التربية الوطنية على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد في تقرير حديث له ضعف مستوى التمدرس لدى تلامذة العالم القروي.

وأكدت الوزارة أن ضعف مستوى التلاميذ في العالم القروي يعود إلى الغيابات المتكررة لأساتذة أطر الأكاديميات الذين يخوضون إضرابات كثيرة منذ سنة 2018.

وأوضحت أن الأكاديميات الجهوية تتابع غياب الأساتذة بالوسط القروي، على غرار الوسط الحضري، ويتم إعمال المساطر الإدارية بشأنها، مسجلة ارتفاع هذه الغيابات منذ سنة 2018.

ولفتت إلى أنها قامت بإعداد خطة بيداغوجية لتعزيز الإنصاف في التعليمات بالأقسام المشتركة ثنائية المستوى، بما فيها دليل منهجي لتدبير التعلمات بالأقسام المشتركة ثنائية المستوى.

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