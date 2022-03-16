يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين مكناس وسيدي قاسم

هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن الطريق الجهوية رقم 413 الرابطة بين مكناس وسيدي قاسم ستعرف، ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم الثلاثاء 22 مارس 2022، انقطاعا أمام حركة السير ما بين النقطتين الكيلومتريتين 73 و97.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الانقطاع المؤقت يأتي من أجل إنجاز أشغال هدم المنشأة الفنية للسكة الحديدية خارجة الخدمة بالنقطة الكيلومترية 73+800 لهذه الطريق على مستوى مركز واد الرمان بجماعة عين كرمة واد الرمان في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأضاف البلاغ أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الوطنية رقم 13 بين مكناس وزكوطة على طول 29 كلم؛ وكذا عبر الطريق الوطنية رقم 04 بين سيدي قاسم ومكناس على طول 23 كلم.

وأكد الوزارة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، وتدعوهم، مرة أخرى، إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية : www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي : 05.37.71.17.17.

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