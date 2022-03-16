زيلينسكي ل”بايدن”: “أن تكون قائد العالم هو أن تكون قائد السلام”

2022-03-16 / 5:02 مساءً
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هبة بريس - وكالات

شبّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رعب الحرب الروسية في بلاده بهجمات بيرل هاربور وهجمات 11 سبتمبر، في خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأمريكي الأربعاء، داعيا الرئيس الأمريكي إلى أن يكون “قائد سلام”.

وقال زيلينسكي “هذا رعب لم تشهده أوروبا، ولم يشاهد منذ 80 عاما”.

وأضاف مستذكرا الغارة الجوية التي دفعت الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية “تذكروا بيرل هاربور، صباح 7 ديسمبر 1941 الرهيب، عندما جعلت الطائرات التي هاجمتكم السماء سوداء”.

وتابع “تذكروا 11 سبتمبر 2001 عندما حاول الشر تحويل مدنكم وأراضيكم المستقلة إلى ساحات قتال. بلدنا يشهد الأمر نفسه كل يوم” وتوجه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا “أن تكون قائد العالم هو أن تكون قائد السلام”.

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تعليق واحد

  1. تعمار الشوارج…حيث انك تبحث عن ذريعة …كنت قبل رفضك التفاوض واصلاح ما ارادت افساده قلة من الذين يسبحون في الحوض العكر كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين.

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